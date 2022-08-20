У «Lviv film centre» відбулася прем’єра фільму «Віктор Чукарін. Сторіччя», повідомляє Управління спорту ДГП ЛМР.

Прем’єра зібрала понад 150 глядачів – команду та акторів, які працювали над фільмом, родину легендарного українського гімнаста, спортивне середовище міста Львова.

«В’язень 17 концтаборів і володар 11 олімпійських медалей, абсолютний чемпіон світу, «летючий» львів’янин з Донбасу, «людяна людина» – це усе про нього, Віктора Чукаріна», – кажуть автори фільму.

Над фільмом працювали: сценаристка Дарія Лозовик, режисерка-постановниця Віра Передерій, режисер монтажу Володимир Якимчук, закадровий голос фільму – Орест Ткач.

Фільм створено без залучення бюджетних коштів та за підтримки Міжнародного олімпійського комітету, Львівської міської ради, Олімпійської Академії України, Львівського радіо, Львівського муніципального мистецького центру, Музею міста.

Фільм буде у прокаті з 19 до 24 серпня (включно) щодня о 19:00 у «Lviv film centre» (вул. Вололимира Великого, 14А). Вартість вхідного квитка – 50 гривень. Показ фільму є благодійним. Усі виручені кошти будуть передані у БО «БФ «Куровських» на закупівлю пікапів для Збройних сил України.

Також Управління спорту і Управління освіти ЛМР опрацьовують можливість організовувати перегляд фільму для усіх школярів Львова щорічно впродовж листопада – місяця народження Віктора Чукаріна.

Віктор Чукарін переїхав до Львова після Другої світової війни. У місті є вулиця, названа на його честь, а похований він на Личаківському цвинтарі.