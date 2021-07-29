За оцінками міжнародних фахівців, Україна – друга держава в Європі за запасами газу

Геологи Групи Нафтогаз нещодавно презентували у Львові, як планують нарощувати запаси і видобуток власного, українського газу. У Західній Україні фахівці бачать великий, досі невикористаний потенціал, що допоможе нашій державі досягнути газової незалежності. Для розкриття цього потенціалу найближчим часом планують системне проведення сейсмічних досліджень, інтерпретацію геологічних даних, створення геологічних 3D-моделей родовищ.

Чому занепадав газовидобуток України

Після відкриття чималих запасів нафти і газу в Росії та початку їх промислової розробки у 80-х роках минулого століття українську нафтогазову галузь поступово вели до занепаду, мовляв, вигідніше купувати російський газ, аніж видобувати власний. Кількість видобутого газу зменшувалась, нові поклади не шукали, парк бурової техніки та спецавтотехніки було доведено до стану металобрухту. На нові проєкти не вистачало інвестицій, доступ до великих перспективних ділянок було заблоковано. Кошти спрямовували на придбання газу за кордоном, тим самим інвестуючи у розвиток видобувної галузі інших країн.

Але за останні кілька років, в результаті реформування українського нафтогазовидобутку, цей сектор зі збиткового перетворився на одне з найбільших джерел наповнення державного бюджету. Гарними темпами розбудовували наземну інфраструктуру. Майже на 100% оновлено парк спеціальної й автомобільної техніки. Десятки нових бурових верстатів підняли свої вежі над родовищами України вперше з часу відновлення незалежності.

Настала черга геологів

Наразі, за оцінками міжнародних фахівців, Україна – друга держава в Європі за запасами газу. Розвідані запаси українського газу становлять понад 1 трлн м3. Цього може вистачити для забезпечення потреб країни на найближчі 30 років.

Та щоб видобути цей газ із надр, потрібно провести велику і тривалу роботу. А саме – провести великий обсяг геологічних досліджень, щоб визначити де саме залягає газ і які оптимальні точки для буріння свердловин. Протягом багатьох років, ще з радянських часів, цьому приділяли обмаль уваги. Більше того, останні роки видобувним компаніям майже не видавали ліцензії на нові ділянки для розвідки. Це призвело до того, що відкриті колись великі родовища вже виснажені на понад 80%, а нові – майже не відкривали.

Тож тепер доводиться надолужувати. З цією метою державна Група Нафтогаз розробила нову стратегію, ключовим завданням якої є знайти в надрах поклади газу, які можна видобувати. За підтримки Уряду, який в 2020-2021 рр. надав доступ до великих ділянок, Нафтогаз починає її активне впровадження.

Карпати – нові можливості енергонезалежності України

Розвідка і розробка ділянок у Карпатському регіоні є однією із важливих пріоритетів геологічної команди Нафтогазу. Карпатський регіон є одним із перспективних напрямів для нарощування запасів газу і нафти. Саме тому тут планується активізувати видобувну діяльність. «Ми бачимо цікаві ділянки на Західній Україні та вже займаємося вивченням цих площ. Тут складна геологічна будова. Схожу цікаву геологію я бачив у Колорадо (США) у Скелястих горах. Вона непередбачувана і дуже складна в бурінні», – розповідає заступник директора дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» з геології та розробки родовищ Санжар Жаркешов.

директор з питань геології дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Валентин Локтєв

Для збільшення можливостей видобутку Нафтогаз планує використати сейсмічну розвідку нового формату. «Ми залучимо так звану «зелену сейсміку». Це швидкий бездротовий метод досліджень надр, який найкраще підходить для досліджень складних рельєфів та важкодоступних районів Карпат і Прикарпаття», – пояснює директор з питань геології дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Валентин Локтєв.

Співпраця с Польщею

Карпатський регіон має схожу геологію з польськими газовидобувними ділянками. Наприклад, Хідновицьке газове родовище, яке розташовано на територіях України та Польщі, входить до складу топ-40 пріоритетних активів. Тому партнерство двох країн у напрямку сейсмологічної розвідки є дуже доречним.

Заступник директора дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» з геології та розробки родовищ Санжар Жаркешов.

«Наразі ми ведемо перемовини про співпрацю з польською компанією PGNiG, щоб об’єднати зусилля щодо дослідження Карпатського регіону. Наші партнери мають власні верстати та розвинену наземну інфраструктуру біля самого кордону. Нам є чому повчитися одне в одного. Формат майбутньої співпраці ще не обрано, але головним її результатом має бути залучення інвестицій, нарощування запасів і зростання українського видобутку», – резюмує Санжар Жаркешов.