Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив польській газовидобувній компанії PGNiG SA купити частку ТОВ «Карпатгазвидобування», що надає їй більше 50% голосів у вищому органі управління товариства. Таке рішення ухвалили на засіданні АМКУ у четвер, 13 травня.

«Карпатигазвидобування» володіє спеціальним дозволом на Біблівську нафтогазову площу, що розташована на території колишнього Мостиського та Старосамбірського районів Львівської області, за 69 км від Львова. У грудні 2019 року PGNiG SA і українська група компаній «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ), якій належить «Карпатигазвидобування», підписали угоду про розвідку і видобуток природного газу у Львівській області.

Угода передбачає буріння на початковому етапі розвідувальної свердловини глибиною до 2,5 тис. м, проектування розташування інших свердловин. PGNiG SA планує почати видобуток газу на Львівщині вже у 2021 році.

Зазначимо, що PGNiG – найбільша нафтогазова компанія Польщі, що займається розробкою газових і нафтових родовищ, видобутком, зберіганням і транспортуванням енергоносіїв, а також будівництвом і розвитком нафтогазової транспортної мережі, експортом і імпортом газу. PGNiG і ЕРУ з 2016 року займаються експортом газу до України. Вони поставили перший американський скраплений газ до України.

«Енергетичні ресурси України» – група компаній з іноземними інвестиціями, заснована у 2016 році, що спеціалізується на реалізації енергетичних проектів в Україні. Її власниками є українець Ярослав Мудрий та американець Дейл Перрі.