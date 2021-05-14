Антимонопольний комітет дозволив польській PGNiG купити компанію для видобутку газу на Львівщині
Родовище розташоване за 69 км від Львова
Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив польській газовидобувній компанії PGNiG SA купити частку ТОВ «Карпатгазвидобування», що надає їй більше 50% голосів у вищому органі управління товариства. Таке рішення ухвалили на засіданні АМКУ у четвер, 13 травня.
«Карпатигазвидобування» володіє спеціальним дозволом на Біблівську нафтогазову площу, що розташована на території колишнього Мостиського та Старосамбірського районів Львівської області, за 69 км від Львова. У грудні 2019 року PGNiG SA і українська група компаній «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ), якій належить «Карпатигазвидобування», підписали угоду про розвідку і видобуток природного газу у Львівській області.
Угода передбачає буріння на початковому етапі розвідувальної свердловини глибиною до 2,5 тис. м, проектування розташування інших свердловин. PGNiG SA планує почати видобуток газу на Львівщині вже у 2021 році.
Зазначимо, що PGNiG – найбільша нафтогазова компанія Польщі, що займається розробкою газових і нафтових родовищ, видобутком, зберіганням і транспортуванням енергоносіїв, а також будівництвом і розвитком нафтогазової транспортної мережі, експортом і імпортом газу. PGNiG і ЕРУ з 2016 року займаються експортом газу до України. Вони поставили перший американський скраплений газ до України.
«Енергетичні ресурси України» – група компаній з іноземними інвестиціями, заснована у 2016 році, що спеціалізується на реалізації енергетичних проектів в Україні. Її власниками є українець Ярослав Мудрий та американець Дейл Перрі.