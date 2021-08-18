Кіноагенція Wiz-Art протягом двох днів безкоштовно та просто неба показуватиме у Львові короткометражні фільми до Дня Незалежності. Покази відбудуться в Парку культури імені Богдана Хмельницького 18 та 19 серпня на традиційній кіногалявині. Початок о 17.00.

До Дня Незалежності України команда Wiz-Art підготувала одразу чотири спеціальні програми фільмів «Перші 30». Це українські короткометражні стрічки 1991-2021-го років.

30 років української історії відбились у 22-х фільмах про свободу та цінності, жорстокість, любов, виклики та, звичайно ж, перемоги. Крім цього, на глядачів також чекає дві лекції про становлення українського кінематографу.

Програма фестивалю:

18 серпня

17:00 - Нагородження переможців Сьомого пітчингу кінопроектів від Львівської кінокомісії

17:30 - Анна Онуфрієнко. Лекція «Українське кіно 90-х. Злам системи»

18:00 - Програма 1. На зламі століть.

20:00 - Програма 2. Нове українське. Реальність.

19 серпня

17:00 - Дарина Рудо. «Сучасне українське короткометражне кіно»

18:00 - Програма 3. Нове українське. Пошук.

20:00 - Програма 4. Нове українське кіно. Ідентичність.