Прибуток від фестивалю буде передано на підтримку ЗСУ

16 -17 квітня відпочинковий комплекс Emily Resort запрошує усіх львів’ян та гостей міста на сімейний благодійний фестиваль до свята Великодня «Гаївки на Медузі».

У програмі фестивалю: виступи етнофольк гуртів, квест для молоді на знання звичаїв, майстер-класи з виготовлення великодніх свічок, ляльки-мотанки та розпису писанок, а також фешн покази українських брендів, виступи місцевих дитячих колективів та наукове шоу для дітей. Родзинкою другого дня фестивалю стане справжній «водяний батл» (за умов хорошої погоди) між дорослими та дітьми.

Також протягом двох днів для гостей працюватиме тюбінг, ярмарок, дитячі каруселі та атракціони і смачний фуд-корт.

Все це – у супроводі виступів популярних артистів української естради.

Програма на 16.04

Анна Трінчер

Yatsuta

Parfeniuk

Polina Dashkova

Dima Prokopov

Averin & Chursanov

Nikita Kiselev

Barabanda

Програма на 17.04

Alyona Alyona

Michelle Andrade

Golubenko

Nazva Band

Kolaba

Shadu

Вартість входу:

ONE DAY PASS – 300 гривень;

ONE DAY KIDS PASS – 150 гривень;

TWO DAY PASS – 500 гривень;

TWO DAY KIDS PASS – 250 гривень.

Увесь прибуток від фестивалю буде передано на підтримку Збройних Сил України.

Квитки можна придбати на сайті Gastroli.ua.

Детальна інформація та програма на сайті Emily Resort.