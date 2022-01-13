Ім'я переможця конкурсу оголосять 15 січня

У п’ятницю, 14 січня, у Львові стартує IX конкурс льодових скульптур. Відбуватиметься він 14-15 січня на площі перед Оперним театром.

«П’ять українських креативних скульпторів – Сергій Жолудь, Денис Шиманський, Володимир Семків, Юрій Царенко й Тарас Попович – створюватимуть справжні витвори мистецтва з криги на тему «Свято у Львові», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Оцінювати учасників та визначати переможця буде відома сім’я митців – Дарія Альошкіна та Гордій Старух. Оцінюватимуть не лише ідею, але й дотримання симетрії, правильність пропорцій, чистоту обробки льоду, а також детальність відтворення ескізу.

Ім'я переможця оголосять 15 січня о 17:00. Львів’ян та гостей міста запрошують на цю подію.