Мозаїчний твір на фасаді колишньої фабрики на вул. Мучній, 22

У четвер, 22 червня, виконавчий комітет міськради Львова ухвалив рішення розширити перелік мозаїчних пам’яток архітектори ще чотирма творами.

Ідеться про мозаїки, розташовані за адресами:

Вул. Університетська, 1 (інтер’єри головного корпусу Львівського університету);

Вул. Коперника, 3 (фасад Львівської державної фінансової академії);

Вул. Ярослава Стецька, 4 (фасад житлового будинку);

Вул. Мучна, 22 (фасад колишньої керамікоскульптурної фабрики).

Також рішенням виконкому оновлено номери охоронюваних мозаїчних творів і уточнено їхні адреси у зв’язку з перейменуванням деяких вулиць Львова.

У жовтні 2019 року, після скандалу зі знищеною мозаїкою на магазині «Океан», виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік мозаїчних пам’яток на території Львова. Своїм рішенням виконком також заборонив забудовникам виконувати будь-які роботи з мозаїками, що занесені в перелік, крім ремонту.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно Восьмий апеляційний адміністративний суд дозволив виключити з переліку мозаїк панно на стіні Винниківського ринку. Своє рішення суд аргументував тим, що панно має неправильну адресу. Позов про виключення мозаїки подало ПП «Галицький шлях», що належить депутатові ЛМР від партії «Європейська солідарність» Олексієві Різнику. Мотивація позивача – «створення додаткових обов’язків» наявністю мозаїк на будівлях магазинів.

У міськраді Львова після рішення суду сказали, що що намагатимуться зберегти панно на стіні Винниківського ринку.

Загалом у переліку охоронюваних мозаїчних творів Львова є понад 230 мозаїк.