У Львові визначали чемпіонів України серед стрільців із вадами слуху

У Львові завершився чемпіонат України з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху. Перевіряти свої вміння на лінію вогню виходили майже півсотні спортсменів. Взяли до рук зброю представники 11 областей.

Блискучі навики володіння пневматичним пістолетом на дистанції 10 м, зокрема, демонстрував чемпіон Дефлімпійських ігор Олександр Колодій. Молодшим стрільцям, які мріють про його успіхи, чоловік дає просту пораду: «Треба постійно тренуватися і тренуватися. Кожного дня приходити, навіть, якщо тяжко. Мені теж спочатку було складно, але звик, бо постійно вправляюся і беру участь у змаганнях».

Його сусідом за місцем на вогневому рубежі та у турнірній таблиці був Олексій Лазебнік. Упродовж 6-и серій наступав Колодію на п’яти, однак таки відстав на 10 пунктів. Олексій розповідає: «Коли поруч сильний суперник, я стараюся ще краще стріляти. А коли нема опонента, то якось слабше виходить».

Аби мотивувати себе на продуктивнішу працю, чемпіон Європи Сергій Фомін має цікавий метод. Розповідає: «Треба давати собі завдання на тренуваннях і виконувати його. А якщо не вдається, то придумати якесь покарання. Відтиснутися чи щось таке».

Змагання у Львові – один із етапів відбору на континентальну першість. Вона відбудеться аж наступного року. А поки що тренери перевіряють, наскільки готові імениті спортсмени. Також придивляються до перспективної молоді. Головний тренер збірної України з кульової стрільби серед спортсменів із вадами слуху Алла Томченко зазначає: «Звертаємо увагу на результат спортсмена, а також на те, як він себе поводить, наскільки психологічно стійкий. Стабільний».