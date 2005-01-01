Львівські веслувальники пройшли відбір на чемпіонат України

У парку «Погулянка» санкарі на асфальті готуються до Кубка Львова

Львівські велувальники й каноїсти позмагалися за право взяти участь у всеукраїнських змаганнях.

Палка підтримка учасників змагань починається за кілька секунд до кожного фінішу. Човни йдуть упритул, тож передбачити, хто стане переможцем дистанції, майже неможливо. Цього разу у Наварії змагаються майже 170 юнаків й дівчат.

«Ці змагання є відбірковими на Чемпіонат України, який буде відбуватися у Ковелі. Найкращі 18 учасників будуть відібрані, будуть представляти на Чемпіонаті України», – розповіла головна суддя змагань, директорка ДЮСШ №3 Уляна Дацьків.

Ці змагання для 16-річних і молодших учасників, немов старт професійної кар'єри.

«Для цих дітей ці змагання – маленькі олімпійські ігри. Бачите, які в них емоції, вони готуються, довгий час чекають цих стартів і взагалі – виїзд на такий форум, як чемпіонат України, серед такої вікової групи... Для когось це вперше. Хтось хоче туди потрапити, хтось уже був», – розповів тренер, суддя національної категорії Юрій Чичкан.

До відбору на чемпіонат України з веслування спортсмени готуються довго – і на воді, і на суші.

«Діти готувалися цілий рік. Була й лижна підготовка, також був збір у Добротворі на воді», – розповіла тренерка спортивної школи «Веслярик» Наталія Поцюрко.

Відтак своїми результатами переможці задоволені. Щоправда, оцінюють себе критично.

«Ну, з самого старту заїзд трошки не вдався. Але по дистанції почала додавати, і все вийшло. Звісно, задоволена. Дуже задоволена! Цього прагнула, тренувалася цілу зиму. І результат є!», – розповіла переможниця дистанції 500 м Вікторія Марцяховська.

Якщо хлопців на каное тут є чимало, то для жінок це новий вид спорту. Адже кілька років тому каноїстки отримали право виступати на Олімпійських іграх.

У хлопців змагання вийшли не менш запеклими. Кілька півфіналів, напружений фінал. Тож на фініші переможець дистанції 500 м Максим не може перевести дух.

«Перемога. Перше місце! Я якраз боровся, старався», – захоплено розповів байдарист Максим.

Уже за два тижні майже два десятки львівських спортсменів поїдуть на чемпіонат України.

«Ми – лідери в Україні. І команда юнацька перемагала на чемпіонаті Україні, і команда юніорська перемагала, і до 23-х років. У нас давно не було перемог серед дорослих команд. Але діти – постійно. Ми одні з найкращих, 1,2,3 місця – наше завжди є», – розповів президент Львівської федерації веслування Володимир Милян.