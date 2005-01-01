У парку «Погулянка» санкарі на асфальті готуються до Кубка Львова

У Львові лучники борються за путівки на молодіжний чемпіонат континенту

У Львові молоді атлети завершують підготовку до відкритого Кубка міста з санного спорту. Змагання, які відбудуться 2 червня, об’єднають понад сотню учасників – господарів та гостей із Тернопільщини. На турнірі будуть змагатися учасники від 8 до 18 років.

Спортсмени вправляються у парку «Погулянка» на трасі довжиною 500 м. Їздять на літньому варіанті санчан – санкороликах. Ці юні учасники можуть розігнати свій інвентар, як автомобіль – до 60-70 км/год.

Один із учасників Дмитро Мойсей розповідає: «Перед тим, як їхати, потрібно поставити рівно санки, щоби вас не повело в праву або в ліву сторону. Також перевірити, щоби шнурок, який прив’язаний до рогів, не потрапляв під коліщатка».

Львів’янин Максим Тупий розповідає: «Треба на фініші якомога ближче сісти до кінця санок. Ноги вирівнюються, так ти скорочуєш собі час».

Директор спортивної школи «Беркут» Степан Бандрівський зазначив: «У дітей тренування по 2 години, відриваємо їх на цей час від планшетів, ліжок, диванів. Це головний плюс. Вони отримують емоції, товаришують. Це вже така спільнота саночників».

А в липні на санкарів чекає нове випробування – Всеукраїнські змагання.