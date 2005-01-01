У Жовкві завершуються всеукраїнські змагання з настільного тенісу серед міні-кадетів

У Жовкві завершується Всеукраїнський турнір із настільного тенісу «Прудкий м’яч». На кортах точиться боротьба між міні-кадетами, тобто спортсменами до 12 років. Юні атлети уже встигли визначити найкращі команди. Серед хлопців «золото» вибороли харків’яни, серед дівчат – дніпрянки.

Своє право на перемогу виборюють півтори сотні умільців пінг-понгу. Для багатьох – це перші старти на такому рівні та шанс зарекомендувати себе перед наставниками збірної України.

8-річна жовківчанка Діана Коленнікова, яка здобула перемогу над одноклубницею, розповідає: «Я завжди вигравала в цієї суперниці 3:0. Але коли вона більш налаштована, то перемагаю з рахунком 3:2. Вона помилялася, коли я їй подавала вправо. Вона заходила вліво і не встигала».

Ще один учасник турніру Артур Шапошник зізнається: «Люблю свій спорт і такі змагання, бо тут можна грати, веселитися. Навіть буває, що трошки поплакати. Але частіше таки сміюся».

Тенісисти приборкуватимуть «прудкого м’яча» до п’ятниці, 1 червня.