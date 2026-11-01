Суд задовольнив позов студента ЛНУ імені Івана Франка до Міносвіти через довідку у ЄДЕБО

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов студента ЛНУ імені Івана Франка до Міносвіти через довідку у ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти), яка перешкоджає отриманню відстрочки. У довідці було зазначено, що студент порушує послідовність здобуття освіти.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, до суду звернувся студент ЛНУ імені Івана Франка, який із вересня 2026 року навчається за спеціальністю «Середня освіта (Географія)» та здобуває освітній рівень «бакалавр». Раніше він уже навчався у цьому університеті за освітнім рівнем «бакалавр», але не завершив навчання і був відрахований.

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Ступінь бакалавра йому не присуджували, але у довідці ЄДЕБО вказано, що здобуття освіти за освітнім рівнем «бакалавр» порушує послідовність здобуття освіти. Позивач переконаний, що незавершене раніше навчання не є «раніше здобутим рівнем освіти», а тому він здобуває перший (бакалаврський) рівень освіти. Наявність у ЄДЕБО цих відомостей перешкоджає отриманню відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Через це студент звернувся до суду із позовом до Міносвіти.

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Представник Міносвіти подав відзив на позовну заяву, у якому зазначив, що позивача двічі відраховували з ЛНУ імені Івана Франка за власним бажанням. Спершу у 2021 році, а потім у 2025 році.

«За результатами будь-якого долучення особи до освітнього процесу в неї формуються знання, уміння, навички та компетентності на відповідному рівні вищої освіти. Тому відрахована особа для збереження послідовності здобуття освіти має поновитися на навчанні, а не повторно вступити для здобуття того самого ступеня вищої освіти. Повторне зарахування на тому самому рівні Національної рамки кваліфікацій, на думку відповідача, свідчить про здобуття освіти в непослідовному порядку, тому у довідці правильно зазначено “Ні, порушує”», – вважає представник МОН.

Відповідач також зазначив, що відомості про здобувачів освіти вносять до ЄДЕБО суб’єкти освітньої діяльності. На Міністерство освіти і науки покладено організаційні та контролюючі функції ведення ЄДЕБО, а на Державне підприємство «Інфоресурс» технічні функції.

Адвокат студента відповів, що закон не вимагає обов’язкового поновлення на навчанні, а доручення та лист Міносвіти не є нормативно-правовими актами.

Цю справу розглянув суддя Андрій Ланкевич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Позивач здобуває за денною формою перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. У переліку рівнів освіти, визначеному ч.2 ст.10 Закону №2145-VIII, цей рівень зазначено після профільної середньої освіти, а відповідно до абз.2 ч.4 ст.5 Закону №1556-VII ступінь бакалавра здобувається за умови наявності в особи повної загальної середньої освіти. Тобто поточне здобуття позивачем освіти відповідає послідовності, визначеній ч.2 ст.10 Закону №2145-VIII. За таких обставин, оскільки позивач не завершив навчання за освітнім рівнем бакалавра, його повторне зарахування на навчання за цим же освітнім рівнем не може вважатися порушенням послідовності здобуття освіти, визначеної ч.2 ст.10 Закону №2145-VIII», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнив позов студента, визнав протиправними дії Міносвіти щодо формування у довідці про здобувача освіти за даними ЄДЕБО відомостей про порушення послідовності здобуття освіти. МОН зобов’язали забезпечити формування довідки, у якій було б вказано, що порушення послідовності здобуття освіти немає. Рішення ще можна оскаржити.