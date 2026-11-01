Комісія скасувала відстрочку через «невиконання індивідуального навчального плану, фактичне не відвідування навчального закладу»

Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправним призов студента на службу та його зарахування до списків особового складу військової частини. У нього була чинна відстрочка, яку комісія ТЦК скасувала через прогули і «невиконання індивідуального навчального плану». Суд зобов’язав командира частини звільнити студента зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, до суду звернувся студент приватного навчального закладу «Університет глобальних стратегій Альтера». У травні його зупинила група оповіщення ТЦК та повідомила, що він перебуває в розшуку, хоч у «Резерв+» відображалась чинна відстрочка. Позивач сказав, що є студентом 3 курсу та не може бути в розшуку, однак його доставили у ТЦК і мобілізували на службу.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Представник відповідача у суді розповів, що у студента була відстрочка, але 20 травня комісія її скасувала через «невиконання індивідуального навчального плану, фактичне не відвідування навчального закладу». Наказ про призов на військову службу видали після скасування відстрочки.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Цю справу розглянув суддя Павло Микуляк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Відповідачем не надано суду жодного документа закладу освіти, який би підтверджував припинення навчання позивача, його відрахування, переведення на іншу форму здобуття освіти, невиконання ним освітньої програми чи індивідуального навчального плану в обсязі, який відповідно до законодавства має наслідком припинення статусу здобувача освіти або втрату права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Твердження відповідача про нібито не виконання навчального плану чи факту невідвідування навчального закладу позивачем не підтвердженими жодними доказами», – вказано у рішенні суду.

Суддя зазначив, що ТЦК не може підміняти заклад освіти і на підставі власного припущення про неналежне виконання позивачем навчальних обов’язків робити висновок про втрату ним права на відстрочку.

Суддя задовольнив позов мобілізованого студента. Призов студента на службу та його зарахування до списків особового складу військової частини визнали протиправними. Суд зобов’язав командира частини звільнити позивача зі служби. Рішення ще можна оскаржити.