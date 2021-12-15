Додаток допоможе швидше розпізнати небезпечні ситуації та пояснить, куди звертатися у таких випадках

У Львові створили чат-бот для протидії торгівлі людьми «Залишайся в безпеці». Інформаційний ресурс розповідає про різні форми сучасного рабства та радить, куди у випадках небезпечних ситуацій звертатися за допомогою. Його презентували 15 грудня у Львівському університеті внутрішніх справ.

Додаток буде корисний для тих, хто збирається за кордон, зокрема для категорій людей, які можуть бути втягнуті в сексуальну чи трудову експлуатацію.

«Автори переконані, що такий чат-бот допоможе попередити ризиковані ситуації. Ця програма містить багато інфографіки, розповідає про правила безпечного працевлаштування, навчання, подорожей та онлайн-спілкування. Завдяки ресурсу можна швидко знайти інформацію, як допомогти рідним чи друзям, які потрапили у сучасне рабство», – вказано у прес-релізі організаторів.

Користувачам запропонують пройти тематичний квест та навчальний онлайн-курс.

Чат-бот «Залишайся в безпеці» створили фахівці університету у співпраці з координатором проектів ОБСЄ в Україні за сприяння Мінсоцполітики та Нацполіції.

Під час презентації керівник Департаменту міграційної поліції Дмитро Чібісов наголосив, що більшість злочинів у сфері торгівлі людьми вчиняються із застосуванням сучасних технологій, тому чат-бот допоможе людям зорієнтуватися у ситуації.

Приєднатися до чат-бота «Залишайся в безпеці» можна тут.