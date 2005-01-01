У Львові тарифи на холодну воду у наступному році зростуть на 9%

У Львові тарифи на холодну воду у 2018 році зростуть орієнтовно на 9%

У четвер, 28 грудня, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, попередньо схвалила проект постанови, відповідно до якої пропонується збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення для низки українських водоканалів, зокрема і «Львівводоканалу» на 2018 рік.

Для «Львівводоканалу» тариф на водопостачання запропонували встановити на рівні 7,09 грн/м3 (зростання на 10,61%), а на водовідведення – 3,62 грн/м3 (зростання на 5,85%), повідомив УНІАН.

Остаточне затвердження нового тарифу варто очікувати не раніше середини січня 2018 року, а діяти вони почнуть у лютому, зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця «Львівводоканалу» Уляна Горбата.

«Нацкомісія розглядає коригування тарифу у зв’язку з подорожчанням електроенергії та зарплат. Проекти зміни тарифів розглядають двічі, учора відбувся перший розгляд, а остаточне затвердження відбудеться не раніше середини січня», – зазначила вона.

За її інформацією, на сьогодні у Львові діє тариф на централізоване постачання холодної води, водовідведення у 12,95 грн/м3, у грудні він зменшився на 3,92%.

«Очікується, що тариф після коригування зросте орієнтовно на 9%. Зараз ми не можемо говорити на скільки точно у грошовому виразі він зросте, регулятор зазвичай подає ціни без ПДВ», – додала Уляна Горбата.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня зросте вартість електроенергії.