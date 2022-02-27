Допомогу збирають у Львові на вул. Котляревського 22/2

Киянам терміново потрібна допомога львів’ян. У найближчий час до столиці поїде підмога, тому допомогу (продукти, ліки тощо) треба зібрати у найкоротші терміни, повідомив 27 лютого директор БФ «Із янголом на плечі» Юрій Федечко.

«Терміново.Львів. Потрібно зібрати допомогу на Київ. В Києві перебої з продуктами, ліками, перев‘язкою…Сьогодні-завтра туди їдуть на підмогу. Збір проводиться на вул. Котляревського 22/2. Хто може допомогти, везіть туди, але попередньо передзвоніть 0677113126», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Зараз там організовують постійне чергування волонтерів. Зібрану допомогу автобусами відправлять на Київ.

Що конкретно потрібно?

Продукти і речі: консерви рибні, мясні, мівіна, печиво сухе, вода в палетах, сухпайки, спальники, каремати, фляги, термоси.

Лікарські засоби: бинти кровоспинні, фурацилін, антибіотики в ампулах універсальної дії, шприци різні, поліжинакс, тержинан, омепразол, метронідазол,анузол, катарія, цистоплюс, урофасцин, обліпихові свічки, йогурт таблетований, фуросемід.

«Один бус вже готовий до відправки. Допомогу зібрали за три години. Будемо сьогодні,у неділю, працювати до 21:00 і у понеділок, 28 лютого, з 10:00 до 21:00. Зараз уточнюємо у киян, що конче їм потрібно», – повідомив ZAXID.NET Юрій Федечко.