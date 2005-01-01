У Львові триває виставка-ярмарок «Козацький мед»

Травневий мед за доступною ціною пропонують придбати на ярмарку «Козацький мед», що стартував на вулиці Коперника, 17 у Львові. Ціна за літр бджолиного продукту тут стартує від 89 гривень.

«Ексклюзивний мед з білої акації. Суть такого меду в тому, що біла акація цвіте всього два тижні. І вона абсолютно не шкідлива. Це єдиний мед, який можна їсти під час цукрового діабету. Знаєте, я мала деякі проблеми з імунною системою і їх підтягнула», ‒ розповіла львів'янка, що купила мед, Мирослава.

На ярмарку «Козацький мед» продають більше 15 видів продукту.

«Це такі, як травневий, також можете у нас придбати гречку, різнотрав'я, лісовий мед з різних областей ‒ Суми, Полтава, Херсонська, Запорізька область», ‒ розповів продавець з Мелітополя, який продає мед понад 10 років, Олександр Гневанов.

Поряд з медом ‒ сертифіковані продукти бджільництва.

«Чудодійний бальзам, який пройшов клінічні дослідження ще в 2005 році, «Галерин» на основі воскової молі і маточкового молочка, пилка й календули, він долає алергічні реакції: температуру, кашель минає через 5-7 днів», ‒ розповіла консультантка з питань апітерапії та здорового життя Тетяна Семенович.

Виставка-ярмарок «Козацький мед» триватиме до 16 червня.