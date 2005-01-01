У Львові тролейбус розмалювали графіті

У межах «Майстерні міста» старий тролейбус розмалювали графіті на екологічну тематику

У Львові курсуватиме арт-тролейбус, який у межах «Майстерні міста» розмалювали графіті на екологічну тематику.

«Цьогорічна «Майстерня міста» присвячена мобільності та екологічності. Тролейбус – це електротранспорт, він екологічний. Цим малюнком ми хочемо привернути увагу і до екологічного транспорту, і до самої проблеми екологічності», – розповів ZAXID.NET автор графіті, представник кластеру художників «Фарбований Лис» Денис Метелін.

Денис Метелін завершує створення графіті

На тролейбусі зображені стилізовані силуети людей, листя дерев та геометричні фігури, які символізують урбанізацію.

«Є листочки, є урбаністичні елементи і є люди. Тобто це з одного боку певна боротьба урбанізації з природою, а з іншого – співпраця, адже ми з природою – єдине ціле», – зазначив Денис Метелін.

На тролейбусі зображені стилізовані силуети людей, листя дерев та геометричні фігури, які символізують урбанізацію

Створення малюнку на тролейбусі тривало три дні. Офіційна презентація графіті-тролейбусу відбудеться середу, 7 червня, о 18:00 у межах заходів «Майстерні міста».

Зазначимо, що розмальований графіті тролейбус Škoda 14Tr07 з бортовим номером 593 був виготовлений у 1985 році, однак до Львова потрапив у 1998 році. Його придбали вживаним у чеському місті Градець-Кралове.

Усі фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET