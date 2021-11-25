Від інсульту помер 18-річний студент Українського католицького університету
Артем Овсепян був студентом другого курсу
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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18-річний студент УКУ Артем Овсепян, який помер від інсульту
У четвер вранці, 25 листопада, у Києві помер другокурсник з УКУ Артем Овсепян. Хлопцеві було лише 18 років, він тиждень перебував у комі через раптовий інсульт, повідомили в УКУ.
Артем Овсепян навчався на другому курсі програми ІТ та бізнес аналітика, в католицькому університеті. Тиждень тому в Артема стався інсульт, хлопець потрапив до реанімаціїй. Увесь час Артем був у комі і до тями так і не прийшов.
Вранці, 25 листопада, стало відомо, що юнак помер.
Панахида за Артемом Овсепяном відбудеться у четвер, 25 листопада, о 20:30 у храмі св. Софії – Премудрості Божої.
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