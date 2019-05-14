У Львові відбудеться благодійний велопробіг зі співаком Арсеном Мірзояном

Велопробіг у Львові з Арсеном Мірзояном стартує 1 червня. Приєднуйтеся

У Львові 1 червня стартує благодійний велопробіг, ініціатором якого є український співак Арсен Мірзоян та благодійний фонд «Запорука». Мета цього заходу - зібрати кошти на ремонт відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, який ще називають «Чорнобильською» лікарнею.

За попередніми даними, на ремонт двох блоків лікарні потрібно щонайменше 220 тис.грн. Тож львів’ян і гостей міста організатори акції запрошують долучитися до доброї справи.

Щоб взяти участь у велопробізі, потрібно сплатити реєстраційний внесок. Для цього потрібно зайти на сторінку фонду і клікнути кнопку «Купити квитки». Вартість квитка – 150 грн.

Маршрут велопробігу у Львові з Арсеном Мірзояном

Початок реєстрації на велопробіг 1 червня о 10:30 на площі біля Оперного театру. Старт - о 12:00.

Співорганізатор акції – мережа прокату Veliki.ua. розробила приблизно 10-кілометровий маршрут велопробігу, який зможуть подолати навіть не дуже досвідчені і треновані велосипедисти. У день велопробігу компанія надає 50% знижку на оренду роверів для учасників. Забронювати велосипед можна за телефоном: 050 388-23-04.

Узяти участь у велопробігу можна компаніями, родинами. Це дозволить і час гарно провести, сфотографуватися зі співаком Арсеном Мірзояном, і допомогти онкохворим дітям одужувати у нових сучасних палатах.