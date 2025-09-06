Головні ролі зіграли Роман Луцький й Ірина Нірша

8 вересня у Львові, у «Планеті Кіно» (Forum Lviv), відбудеться спеціальний показ фільму «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної. Фільм став частиною Львівського міжнародного кінофестивалю Wiz-Art.

Цього року фестиваль Wiz-Art починається трохи раніше зі спеціального допрем’єрного показу фільму «Медовий місяць». Власники абонементів на фестиваль можуть забронювати собі місця і на цей фільм.

Дія фільму «Медовий місяць» відбувається у маленькому містечку поблизу Києва. Головні герої Тарас і Оля, після вечірки з друзями, проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартирі ‒ без електрики, води та зв’язку. Протягом п’яти днів між ними зникає усе зайве ‒ лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми.

Ця стрічка буде близька кожному, хто в перші дні повномасштабного вторгнення був розгублений, почувався в небезпеці і у тяжкі хвилини знаходив підтримку та любов поруч із коханими людьми.

Світова прем’єра стрічки відбулася на Венеційському кінофестивалі. Фільм уже здійснив велику подорож навколо світу. Його показали на фестивалях у більш, ніж 10-ти країнах: Італія, Франція, Німеччина, Бельгія, Грузія, Греція, Люксембург, Болгарія, Канада, США. Він отримав Гран-Прі на кінофестивалях «Молодість» у Києві, Sofia International Film Festival (Болгарія) та Arras Film Festival (Франція), а також приз журі кінокритиків на European Film Festival Palić (Сербія).

Фільм особисто представлять режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов та виконавці головних ролей Роман Луцький й Ірина Нірша. Таким чином це – можливість першими у Львові побачити одну з найочікуваніших українських премʼєр та наживо поспілкуватися з командою фільму.

Цього року Жанна Озірка є членкинею журі фестивалю Wiz-Art, який пройде у Львові 17-21 вересня.