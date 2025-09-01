Щоб спланувати час варто заздалегідь знати, що відбуватиметься у львівському культурному середовищі протягом вересня. Ми зібрали найважливіші події, але також пропонуємо стежити за афішами, адже цією добіркою львівське мистецьке життя не обмежується.

Виставка «Перед Майбутнім»

6 вересня

Іса Хо (фото GALLERY 101)

«Перед Майбутнім» (Before the Future) – міжнародний мистецький проєкт тайванської художниці Іси Хо та української кураторки Марти Троцюк, який об’єднує портрети та історії п’ятнадцяти українських мисткинь, що живуть і творять під час війни.

Навесні 2025 року, Іса Хо провела кілька тижнів у Київській та Львівській областях, відвідуючи українських художниць у їхніх майстернях і домівках. Вона слухала особисті історії про життя й творчість у час війни та документувала ці зустрічі в рамках цього проєкту.

Проєкт продовжує тему попередніх серій мисткині – I Am Snow White, Peony, Girls, Westbeth, у яких вона досліджувала формування жіночої ідентичності під впливом культурних сценаріїв і соціальних очікувань; окремі твори цих серій також представлені в експозиції. В Україні ця оптика розширилася: індивідуальна рефлексія стала колективним досвідом, співприсутністю і діалогом.

Іса Хо – випускниця Тайбейського національного університету мистецтв, учасниця численних міжнародних виставок і резиденцій у США, Франції, Італії, Ізраїлі, Німеччині, Кореї, Китаї та Австралії. Роботи художниці зберігаються у колекціях National Taiwan Museum of Fine Arts, White Rabbit Gallery (Австралія), Jut Art Museum та інших.

Художниці-героїні: Алевтина Кахідзе, Антоніна Денисюк, Валерія Тарасенко, Василина Буряник, Ганна Друль, Ліна Романуха, Марина Талютто, Марта Троцюк, Марія Прошковська, Мирослава Бачкур, Олеся Казнох, Ольга Кузюра, Ольга Пильник, Уляна Нищук, Юлія Беляєва. Виставка відкриється у Львівській галереї мистецтв.

Дні європейської спадщини

12-14 вересня

У програмі Днів європейської спадщини можна буде оглянути азвичай зачинені пам'ятки (фото з феййсбук-сторінки події)

У Львові відбудуться Дні європейської спадщини. «Архітектурна спадщина: вікна в минуле, двері в майбутнє» – саме такою буде центральна тема Днів європейської спадщини у 2025 році. Вона покликана привернути увагу до художньої, технічної та культурної цінності архітектури, яка є невід’ємною частиною європейської ідентичності.

Дні європейської спадщини — загальноєвропейська ініціатива, офіційно започаткована Радою Європи в 1991 році. Мета проєкту – привернути увагу мешканців та гостей міста до культурної спадщини та її ролі у розвитку сучасного суспільства. Основною ідеєю заходу є відкриття і огляд зазвичай закритих чи маловідомих пам'яток, щоб привернути увагу громадськості до їх історичної та архітектурної цінності.

Серед низки інших подій у рамках Днів відбудеться відкриття нової цікавої крапки на мапі міста: органний зал відкриває один із найвищих оглядових майданчиків Львова. Це – місце, де можна побачити улюблене місто з нового унікального ракурсу.

Зареєструватись на події Днів європейської спадщини та побачити повну програму можна за посиланням.

16-й міжнародний кінофестиваль Wiz-Art

17-21 вересня

Кадр з фільму Кирила Земляного «Недоступні»

Львівський міжнародний кінофестиваль Wiz-Art, що відбувається з 2008 року і входить до мережі European Film Academy, повертається з оновленими сайтом і програмною сіткою: цього року на заході вперше покажуть повнометражні фільми. У програмі – міжнародна та українська конкурсні програми, кінопанорама українського повнометражного кіно, лекції та обговорення, а також позаконкурсні покази і події.

До національного конкурсу увійде 14 фільмів. Серед них – роботи Кирила Земляного, чия стрічка мала світову прем'єру на Венеційському кінофестивалі; Романа Хімея та Яреми Малащука, лауреатів премії PinchukArtCentre; Анастасії Фалілієвої, чия робота потрапила до конкурсу найпрестижнішого анімаційного фестивалю світу в Аннесі. Переможець національного конкурсу отримає сертифікат на 50 тис. грн від M-Rental на оренду знімальної техніки для свого наступного фільму.

У міжнародному конкурсі – 14 стрічок з понад 12 країн. Серед них фільм Франца Бьома «Камінь Ножиці Папір» з Олександром Рудинським, що отримав BAFTA. Організатори покажуть іноземні фільми, що мали прем’єри на Берлінале та Каннському кінофестивалі, а також хорватську стрічку Небойші Слієпчевіча «Чоловік, який не зміг промовчати», номіновану на «Оскар».

Також на Wiz-Art покажуть три добірки фільмів від ESFAA (European Short Film Audience Award). Це європейська глядацька премія, яку щороку вручають найкращій короткометражці, обраній глядачами на 10 провідних фестивалях. Wiz-Art також номінує український фільм, який потім показують у 10 європейських країнах — відвідувачі зможуть взяти участь у голосуванні за найкращу стрічку.

Слоганом 16-го кінофестивалю Wiz-Art стала фраза «Балкони часу». Балкон – це стан, з якого видно горизонт історії. Де памʼять, де усвідомлення і розуміння. Де мрії, які дають силу, і де віра в себе. Балкони часу наводять фокус на головне: життя тут і зараз триває.

Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма»

21 вересня

Репетиції вистави (фото з фейсбук-сторінки театру)

У театрі імені Марії Заньковецької – важлива прем’єра. Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» – перше театральне прочитання бестселера Ілларіона Павлюка. Вистава у співпраці «Дикого театру» та Національного театру імені Марії Заньковецької йтиме у двох театрах, у Львові та Києві. Особливо затятим шанувальникам роману, рекомендуємо подивитись обидві версії, адже вони будуть відрізнятися щодо акторського складу, сценографічного рішення та фіналу.

Психологічний трилер розповідає про кримінального психолога Андрія Гайстера, який вирушає в селище Буськів Сад розслідувати зникнення дівчинки. Там він зіштовхується із байдужістю жителів, які не переймаються ні пошуками дівчинки, ні загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні з тим, що якісь «пекельні» сили перешкоджають усім спробам вибратися з цього місця.

Це історія про людську байдужість і морок, що живе в душах. Однак, вибір – за кожним із нас.

Команда: