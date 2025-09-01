Фестиваль «Молодвіж» готує кілька тематичних локацій

У Львові, 6 вересня, відбудеться восьмий всеукраїнський фестиваль «Молодвіж». Під час заходу на території !FESTrepublic працюватимуть чотири локації, на яких відбуватимуться публічні виступи лідерів думок, дискусії за участі політиків і громадських активістів, розмови з культурними діячами. Зокрема, серед гостей фестивалю будуть Дмитро Кулеба, Гліб Стрижко, Севгіль Мусаєва, Олексій Ковжун. Також для відвідувачів зі спецпрограмою виступатимуть Саша Буль, Міша Правильний, Саша Чемеров та Паліндром. Вхід на фестиваль безплатний за умови попередньої реєстрації за посиланням.

Головна сцена «Молодвіжу» матиме назву «9-й корпус».«Тут говоритимемо про індивідуальний та спільний досвід, що дозволяє нам рухатися вперед попри усі виклики і перешкоди», – розповіли організатори.

Спікерами головної сцени будуть:

Дмитро Кулеба – ексміністр закордонних справ України (2020-2024);

Анна Булах – керівниця взаємодії з органами державної влади в Google Україна;

Валерій Решетняк — CEO robota.ua;

Гліб Стрижко — ветеран, морський піхотинець, лідер соціальних проєктів Starlight Media;

Наталія Бойко – заступниця голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України», співзасновниця і керівниця GR Центру;

Людмила Єропкіна – директорка департаменту персоналу НБУ.

Наступною локацією буде «Клуб», який рганізатори називають місцем відвертих розмов. «Це місце для чесних, часом незручних розмов, які потрібні, щоб визначити спільний вектор руху та зрозуміти, що заважає нам розкрити власний потенціал як країни та нації» ,– зазначає команда «Молодвіжу».

Серед учасників діалогу будуть:

Денис Чистіков – заступник постійної представниці президента в Криму;

Роман Романюк – політичний оглядач «Української правди», автор книги «Чим воюватимуть у третій світовій?»;

Алім Алієв — заступник генерального директора Українського інституту.

Організатори також готують осередок культури – локацію «Укриття». Учасниками програми стануть:

Олексій Ковжун – український стратег, публіцист, консультант у сфері комунікацій і медіаексперт;

Олексій Ерінчак – засновник та CEO книгарень «Сенс»;

Севгіль Мусаєва – українська журналістка, головна редакторка видання «Українська правда»;

Олександр Чемеров – музикант, сонграйтер та саундпродюсер, фронтмен гурту «Димна Суміш»;

Степан Бурбан – музикант, відомий за сценічним ім'ям Паліндром;

Анастасія Іванців – воєнна кореспондентка «Суспільного»;

Анастасія Зазуляк – головна редакторка сайту 24 каналу;

Ольга Михалюк – контент-директорка медіа позитивних новин та історій «ШоТам».

Також на фестивалі обговорять роль молоді у відбудові. Організатори розповіли, що учасники поділяться досвідом створення мобільних молодіжних просторів та їхнього впливу на розвиток громад. Локація є курована програмою підтримки ОБСЄ в Україні за участі «Будуємо Україну разом», Democracy Reporting International, Всеукраїнського Молодіжного центру, Українського молодіжного фонду та Національного об'єднання радників з питань молоді.

Крім публічних дискусій та лекцій, зі спецпрограмою на головній сцені виступатимуть Саша Буль, Міша Правильний, Саша Чемеров та Паліндром. Також для відвідувачів готують маркет українських брендів, чаювання та вечірню програму за участі діджеїв, стендап-коміків і відомих українських виконавців. За програмою фестивалю можна стежити у соцмережах та на сайті заходу.

Нагадаємо, що «Молодвіж» проводять у Львові з вересня 2018 року. Постійними організаторами є мережа ТВОРИ! Цьогоріч захід відбувається у межах року «Львів – Молодіжна столиця Європи».

Фестиваль організовують за сприяння Міністерства молоді та спорту України, а також міжнародних партнерів: ЮНІСЕФ, Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ), British Council Ukraine (Британської ради в Україні), програми підтримки ОБСЄ для України у межах проєкту «Залучення та підтримка молоді в антикризовому управлінні та постконфліктному відновленні в Україні» та за фінансової підтримки KredoBank.