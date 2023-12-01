У неділю, 3 грудня, у Львові відкривається ХХІІІ Jazz Bez. У ньому візьмуть участь 30 музикантів з України, Польщі, Нідерландів, Португалії та США.

Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez – один із наймасштабніших та найдовготриваліших фестивалів України. А ще єдиний транскордонний: активності відбуваються паралельно у двох країнах – в Україні та у Польщі. Цьогоріч фестиваль об’єднає Львів, Дрогобич, Винники, Тернопіль, Рівне й Умань, а в Польщі – Перемишль, Краків та Люблін.

Програма фестивалю у Львові:

Неділя, 3 грудня

Михайло Балог та ΕΣΧΑΤΟΦΟΝIΑ, Домініканський собор, 19:30.

П’ятниця, 8 грудня

Сергій Федорчук та проект New musette. «Джаз-реабілітація», Закапелок Маркіяна Іващишина біля «Дзиґи» (або «Дзиґа», залежно вд погоди), 18:00

Павло Табаков імпровізує в коляді «Джазове Різдво», «Дзиґа», 19:00

Субота, 9 грудня

Jazz Bez Kids: музичні імпровізації для дітей з Іриною Вакуліною, «Дзиґа», 12:00

Музично-поетична симфонія «Незламні: вірю, надіюсь, люблю- живу». Рафал Сарнецкі, гітара, Віктор Павелко, саксофон, Юрій Шепета, піано, Олександр Лебеденко – барабани, Ігор Закус, бас, автор і композитор проекту, Театр Лесі, 19:00.

Лекція-тренінг «Чому улюблена музика відновлює?». Читає нейропсихологиня центру Unbroken Евелія Більська, «Дзиґа», 19:30

Головний джем-сейшн Jazz Bezz, «Квартира 35», 20:00

Неділя, 10 грудня

Ganna із джазетнікою та Spinifex із фрі-джазом, Театр Лесі, 18:00

Американський вокаліст Ray Brawn та квартет: Андрій Арнаутов, Олексій Петухов, Михайло Євтушенко, Леонід Петкун, Emily Resort (Винники), 18:00

Понеділок, 11 грудня

Jazz Bez Junior: лекції для мотивації

Лекція «Від мрії до ідеї», Марта Більська (Інститут cтратегії культури)

Лекція «Від ідеї до дії», Соломія Ткач (Інститут стратегії культури)

Лекція «Толерантність в сучасній культурі», Володимир Бєглов (America House Lviv)

Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, 12:00