У неділю, 3 грудня, у Львові відкривається ХХІІІ Jazz Bez. У ньому візьмуть участь 30 музикантів з України, Польщі, Нідерландів, Португалії та США.
Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez – один із наймасштабніших та найдовготриваліших фестивалів України. А ще єдиний транскордонний: активності відбуваються паралельно у двох країнах – в Україні та у Польщі. Цьогоріч фестиваль об’єднає Львів, Дрогобич, Винники, Тернопіль, Рівне й Умань, а в Польщі – Перемишль, Краків та Люблін.
Програма фестивалю у Львові:
Неділя, 3 грудня
- Михайло Балог та ΕΣΧΑΤΟΦΟΝIΑ, Домініканський собор, 19:30.
П’ятниця, 8 грудня
- Сергій Федорчук та проект New musette. «Джаз-реабілітація», Закапелок Маркіяна Іващишина біля «Дзиґи» (або «Дзиґа», залежно вд погоди), 18:00
- Павло Табаков імпровізує в коляді «Джазове Різдво», «Дзиґа», 19:00
Субота, 9 грудня
- Jazz Bez Kids: музичні імпровізації для дітей з Іриною Вакуліною, «Дзиґа», 12:00
- Музично-поетична симфонія «Незламні: вірю, надіюсь, люблю- живу». Рафал Сарнецкі, гітара, Віктор Павелко, саксофон, Юрій Шепета, піано, Олександр Лебеденко – барабани, Ігор Закус, бас, автор і композитор проекту, Театр Лесі, 19:00.
- Лекція-тренінг «Чому улюблена музика відновлює?». Читає нейропсихологиня центру Unbroken Евелія Більська, «Дзиґа», 19:30
- Головний джем-сейшн Jazz Bezz, «Квартира 35», 20:00
Неділя, 10 грудня
- Ganna із джазетнікою та Spinifex із фрі-джазом, Театр Лесі, 18:00
- Американський вокаліст Ray Brawn та квартет: Андрій Арнаутов, Олексій Петухов, Михайло Євтушенко, Леонід Петкун, Emily Resort (Винники), 18:00
Понеділок, 11 грудня
- Jazz Bez Junior: лекції для мотивації
Лекція «Від мрії до ідеї», Марта Більська (Інститут cтратегії культури)
Лекція «Від ідеї до дії», Соломія Ткач (Інститут стратегії культури)
Лекція «Толерантність в сучасній культурі», Володимир Бєглов (America House Lviv)
Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, 12:00
- Jazz Bez Junior: майстер-класи для майбутніх музикантів. Майстер-класи від американського, українських і нідерландських музикантів для студентів(ок) джазової кафедри та їхній спільний концерт. ЛНМА імені М. В. Лисенка, оркестрова зала,13:00