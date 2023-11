Богдан Луц закінчив у Львові музичний ліцей імені Соломії Крушельницької

Скрипаль зі Львова Богдан Луц став лауреатом першої премії Long-Thibaud International Violin Competition 2023. Цей міжнародний конкурс академічних піаністів і скрипалів проводять у Парижі уже 80 років, і це друга перемога у ньому українців. Окрім першої премії, львів’янин отримав кілька спеціальних призів: премію преси, приз глядацьких симпатій, а також нагороду від музикантів оркестру, який акомпанував фіналістам. Про це 27 листопада повідомила «УП.Культура».

«У фіналі конкурсу Богдан виконав скрипковий концерт Сібеліуса. Він прозвучав у присутності двох тисяч глядачів у великому залі University of Paris II у супроводі Orchestra of the Republican Guard під орудою маестро Франсуа Буланже», – цитує УП Vere Music Fund.

У понеділок, 27 листопада, Луц як переможець конкурсу виступив із концертом у відомій паризькій залі Théâtre des Champs-Elysées.

«Це справжній тріумф не тільки для Богдана, але й для України. І ще це тренд, який почався минулого року: наші музиканти отримують лауреатство на найбільших світових конкурсах – Cliburn International Piano Competition, Queen Elisabeth Competition, International Jean Sibelius Violin Competition, Maria Canals Competition. Горді за них та горді за нашу країну», – прокоментував УП.Культура директор Vere Music Fund Павло Пімінов.

Богдан Луц народився 2004 року у Львові. Вчився у Київському державному музичному ліцеї імені Миколи Лисенка (клас Ольги Корінець) та у Львівському державному музичному ліцеї імені Соломії Крушельницької (клас Марії Футорської). Зараз він навчається у International Menuhin Music Academy у Швейцарії, у професора Олега Каськіва. Лауреат численних міжнародних конкурсів.

Міжнародний конкурс класичної музики Long-Thibaud International Competition проводиться у Франції з 1943 року. Його заснувала піаністка Маргеріт Лонг і скрипаль Жак Тібо. У 1980 році його розділили на два окремі конкурси за видами інструмента. Конкурс входить до World Federation of International Music Competitions – організації, яка об’єднує найпрестижніші музичні конкурси світу.

За роки існування конкурсу українці перемагали в ньому лише двічі. У 2018 році переможницею Long-Thibaud International Violin Competition стала Діана Тіщенко.