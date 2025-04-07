Земельні ділянки конфіскували на користь держави

Жидачівський районний суд Львівської області задоволив позов прокуратури про конфіскацію на користь держави двох земельних ділянок у селі Вибранівка Ходорівської громади, які перебували у власності громадянки Росії Галини Спяк. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

Відповідно до рішення суду, конфісковані дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1,57 га (0, 15 та 1, 4 га) на території села Вибранівка, що належить до Ходорівської громади.

Громадянка Росії отримала у спадок згадані земельні ділянки. Після набуття права власності вона передала їх в оренду аграрному підприємству «Соколівка лан», за що отримувала плату.

«Так як громадянка РФ не відчужила земельну ділянку протягом року після її успадкування, чим порушила чинне законодавство, Стрийська окружна прокуратура звернулася до суду. Погодившись з аргументами прокурорів, суд задоволив позов», – повідомили в обласній прокуратурі.

На рішення суду ще може бути подана апеляція.