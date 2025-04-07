Джуро Мацут є провідним фахівцем з ендокринології в Сербії

До 18 квітня у Сербії з’явиться новий уряд, який очолить політичний новачок та професійний ендокринолог Джуро Мацут. Про це повідомив у неділю, 6 квітня, президент Сербії Александар Вучич, передає Politico.

Запропонований президентом посадовець – лікар-ендокринолог без політичного досвіду. За даними видання, він, імовірно, працюватиме на посаді глави уряду щонайменше до 2027 року – тоді у Сербії мають відбутися одночасні парламентські й президентські вибори.

«Я думаю, що він привнесе інший дискурс у наше суспільне життя і що він дуже допоможе заспокоїти напруженість, але також що він зробить багато хороших речей, багато хороших і важливих речей для нашої країни», – повідомив Вучич.

Зазначається, що представники уряду мають затвердити кандидатуру Мацута до 18 квітня. Якщо вони цього не зроблять, то ризикують створити передумови для дострокових виборів.

За даними «Радіо Свобода», Джуро Мацут є всесвітньо відомим фахівцем з ендокринології та одним із провідних лікарів у Сербії. У 2024 році Вучич нагородив Мацута орденом Зірки Караджорджа II ступеня за особливі заслуги та успіхи.

Нагадаємо, зміна сербського уряду відбувається на тлі п’ятимісячних протестів у країні через обвал відновленого навісу вокзалу в Новому Саді. Внаслідок обвалу там загинули 15 людей. Протестувальники звинуватили сербський уряд у корупції та кумівстві, через що будівельні роботи не здійснюються якісно, а також поставили вимогу піти у відставку чинний уряд.

Так, молодь заблокувала понад 60 факультетів чотирьох державних університетів, кілька ректоратів і десятки середніх шкіл у Сербії, вимагаючи оприлюднення повної документації щодо реконструкції залізничного вокзалу та арешту відповідальних. Згодом китайська компанія, яка займалася реконструкцією, оприлюднила документацію, проте організація Transparency Serbia та будівельний факультет стверджують, що вона не є повною.

Вони заявляли, що невідомі люди неодноразово вдавалися до провокацій та били протестувальників. На ці випадки також відреагував Вучевич, який після оголошення про відставку наприкінці січня 2025 року повідомив, що правоохоронці розшукають порушників. Окрім того, прем’єр-міністр заявив, що заяву на звільнення написав і міський голова Нового Саду.