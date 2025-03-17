Концерт «ABBA: легендарні хіти при світлі тисячі свічок»

Початок концерту о 19:00, повідомили організатори.

На сцені виступатимуть солісти Маріанна Лаба, Оксана Караїм, Наталія Грановська, Ліліана Раврух, Ірина Стефанко, Роман Мілян. Музичний супровід артистів виконають відомі музиканти Роман Шутко (клавіші), Назар Шутко (скрипка), Юрій Присяжний (гітара), Мирослав Веретельник (бас-гітара) та Володимир Веретельник (ударні).

Ведуча – Лілія Вінницька.

«Пориньте у золотий світ диско та ностальгії разом із кращими виконавцями! Хіти легендарної ABBA оживуть у блискучому виконанні. На вас чекає: улюблені хіти ABBA у живому виконанні, вражаюча атмосфера 70-х і диско-ритмів, ігристе та солодкий подарунок для всіх гостей», – зазначають організатори.

Квитки можна придбати онлайн за посиланням та у касі філармонії.