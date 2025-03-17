Насичений тиждень! Вистави, концерти, кінопокази, уродини самого Баха та чимало інших подій, які не варто пропустити. Буде цікаво.

17 березня, понеділок

Танцювальна вистава «Шафа»

Freedom Ballet пропонує зазирнути в замкову щілину загадкової Шафи, яка зберігає чужі таємниці та особисті історії.

Українському балету Freedom нещодавно виповнилося 20 років, і всю його біографію важко було б вмістити навіть у найбільшу з усіх існуючих книжок. Проте останнє десятиліття їхнього неймовірного творчого шляху вдалося помістити у... «Шафу». «Шафа» стала квінтесенцією творчого світовідчуття балету Freedom..

Львівська опера, 18:00

18 березня, вівторок

Балет «Вій»

Балет «Вій» створено за мотивами однойменного твору Миколи Гоголя, але режисерське прочитання Раду Поклітару не є буквальною ілюстрацією класичного сюжету. Це творче переосмислення історії, де реальність переплітається з містикою, а людська віра випробовується на міцність. Спеціально для вистави музику написав відомий український композитор Олександр Родін.

Львівська Національна Опера, 19:00

Концерт «ABBA. Легендарні хіти при свічках»

Хіти легендарної ABBA прозвучать оживуть у новому та якісному. На сцені виступатимуть солісти Маріанна Лаба, Оксана Караїм, Наталія Грановська, Ліліана Раврух, Ірина Стефанко, Роман Мілян. Музичний супровід артистів виконають відомі музиканти Роман Шутко (клавіші), Назар Шутко (скрипка), Юрій Присяжний (гітара), Мирослав Веретельник (бас-гітара) та Володимир Веретельник (ударні). Ведуча – Лілія Вінницька.

Львівська національна філармонія, 19:00

19 березня, середа

Концерт Nino Rota та Ennio Morricone

Музика композиторів Ніно Рота та Еніо Морріконе прозвучить у виконанні Марчелло Рота (на фото) з симфонічним оркестром Луганської філармонії. На концерті прозвучать улюблені композиції з культових фільмів, таких як:

«Хрещений батько»;

«Ромео і Джульєтта»;

«Професіонал»;

«Одного разу в Америці» та багато інших.

Головною зіркою концерту у Львові буде маестро Марчелло Рота. Він один із найяскравіших диригентів сучасності, який працював із провідними оркестрами світу. Крім того, маестро є племінником композитора Ніно Рота.

Львівська національна опера, 19:00

Презентація кліпу «Страх» від гурту «Мертвий Півень»

Гості дійства першими побачать відеороботу від культового гурту «Мертвий Півень» та цьогорічного лауреата Шевченківської премії в галузі літератури Юрія Іздрика (на головному фото), почують хіти гурту в акустичному форматі, матимуть нагоду поспілкуватись наживо з музикантами та Юрієм Іздриком про історію створення їх спільної відеороботи. Півні приятелюють з Іздриком ще з 90-х років минулого століття, та лише у 2025-му не тільки вперше поклали на музику його вірш Genius loci, але ще й заагітували заспівати, що стало абсолютно новим досвідом для одного з кращих літераторів сучасної України. Пісня отримала назву «Страх», а запис відбувся за участі самого автора у студіях Львова та Франківська. Вхід: донат від 500 грн (всі гроші підуть на потреби 63-ї бригади ЗСУ)

Lem Station, 19:00

20 березня, четвер

Концерт пам’яті Кузьми Скрябіна

У виконанні Lviv Performance Orchestra прозвучать найвідоміші хіти музиканта, які отримають нове звучання завдяки симфонічному оркестру. Під час концерту виконають такі композиції, як «Старі фотографії», «Мам», «Мовчати», «Місця щасливих людей», «Шампанські очі», «Спи собі сама», «Люди як кораблі», «Дельфіни» та інші.

!FESTrepublic, 19:00

21 березня, п’ятниця

БАХ Маратон

Щорічно на честь святкувань дня народження Йоганна Себастьяна Баха Львівська національна філармонія проводить «БахМаратон». Як відомо, більшість світу святкує уродини митця 21 березня за старим календарем.

Прелюдія

Розпочне його концерт камерної музики від молодих львівських інструменталістів, які представлять пʼять віртуозних композицій Баха.

У програмі:

Тріо-соната № 3 ре мінор, BWV 527 (1 частина, Andante)

Токата мі мінор, BWV 914

Фуга з Скрипкової сонати № 1 соль мінор, BWV 1001

Фантазія соль мінор, BWV 920

Соната для скрипки і клавесина № 2 ля мажор BWV 1015 (1 і 2 частини)

Львівська філармонія, 17:45

Дійство

Ця програма дозволяє глибше зрозуміти багатогранність творчості Баха, його здатність поєднувати технічну майстерність з глибоким емоційним змістом, що робить його музику вічно актуальною та зворушливою.

Виконавці:

Анна Шумаріна, сопрано

Михайло Сосновський, флейта

Степан Сивохіп, гобой

Ірина Тіхонова, гобой

Андрій Кушнір, скрипка

Назар Шутко, скрипка

Олег Петришин, труба

Оксана Рапіта, фортепіано

Мирослав Драган, фортепіано

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» (художній керівник – Дмитро Кацал)

Оркестр барокової капели Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка (художня керівниця – Анна Іванюшенко)

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова»

Володимир Сивохіп, диригент

Програма:

Йоганн Себастьян Бах

Оркестрова сюїта №1 до мажор, BWV 1066. Увертюра

Бранденбурзький концерт №2 фа мажор, BWV 1047

Бранденбурзький концерт №3 соль мажор, BWV 1048

Концерт для гобоя та скрипки до мінор, BWV 1060R

Концерт для двох клавірів і струнних до мінор, BWV 1062

«Jesus bleibet meine Freude» з кантати «Herz und Mund und Tat und Leben» BWV 147 «Ich hatte viel Bekümmernis» BWV 21

Йоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно. «Ave Maria» /«Медитація на першу фортепіанну прелюдію Й. С. Баха»

Львівська філармонія, 19:00

22 березня, субота

БАХ Маратон. Постлюдія

Виконавці:

Ансамбль давньої музики «Terra Barocca»:

Михайло Сосновський, флейта

Степан Сивохіп, гобой

Андрій Ткачук, фагот

Сергій Гаврилюк, альт

Максим Римар, віолончель

Анна Іванюшенко, клавесин

Програма:

Йоганн Себастьян Бах.

Сюїта для віолончелі №1 соль мажор BWV 1007

Чакона з партити для скрипки соло № 2, BWV 1004, транскрипція Лоуренса Перкінса (2024)

Соната для віоли да гамба та клавесина соль мінор BWV 1029

Affettuoso з Браденбурзького концерту №5 BWV 1050

Тріо соната соль мажор BWV 1038

Львівська філармонія, 18:00

Перегляд фільму Марії Стоянової «Фрагменти льоду»

На прикладі історії власної родини режисерка Марія Стоянова переосмислює історичні події відновлення незалежності України. Фільм є делікатною гіпнотичною подорожжю відеоархівом фігуриста українського ансамблю «Балет на льоду», який гастролював за кордоном у 80-х і 90-х роках. За цими касетними записами його донька відтворює непересічну історію дорослішання: свого, своєї сім'ї та всього суспільства в Україні.

Стрічку змонтовано з домашніх архівів родини режисерки Марії Стоянової, для якої «Фрагменти льоду» став повнометражним дебютом. Оператором фільму вважається батько режисерки Михайло Стоянов.

Львівський муніципальний мистецький центр, 18:00

23 березня, неділя

Вистава «Другу»

Волонтерський проєкт «Другу» (на головному фото) – це поетично-музичний перформанс від Школи мистецтв вільних та небайдужих (Львів). Всі кошти з дійства будуть спрямовані друзям, які воюють або воювали і потребують допомоги в реабілітації. Проєкт буде існувати доти, доки не завершиться війна в Україні.

«Другу» – своєрідний діалог актора та молодої композиторки на матеріалі поезій українських авторів 1920–30-х років. Звучать тексти семи поетів: Євгена Маланюка, Володимира Свідзінського, Максима Рильського, Євгена Плужника, Павла Тичини, Володимира Сосюри та Михайля Семенка. Режисер: Олег Онещак. Композиторка: Марія Верб’яна. Діють: Олег Онещак та Марія Верб’яна

Lem Station, 19:00