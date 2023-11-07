Василь Сліпак загинув у 2016 році на російсько-українській війни

Упродовж 15-20 грудня 2023 року триватиме конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака, видатного українського оперного співака, соліста Паризької національної опери, волонтера, учасника бойових дій на Сході України, Героя України, кавалера ордена «За мужність» І ступеня.

Конкурс проводиться з ініціативи Львівської філармонії за підтримки Львівської обласної військової адміністрації та Львівської обласної ради. Конкурс відбудеться вчетверте. Перший конкурс відбувся у 2017 році.

Партнерами конкурсу є Фундація Василя Сліпака, Українська капела Бандуристів Північної Америки ім. Тараса Шевченка та кафедра музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Концерт-відкриття конкурсу відбудеться в концертному залі Людкевича Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика 15 грудня. Передуватиме цьому відкриття виставки присвяченої Василю Сліпаку під назвою «Козаки та дівчата Сліпака», що розпочнеться о 17:00. Арт-проект покаже глядачеві «різного» Сліпака, висвітлить його особистість з різних боків: як художника, музиканта та кулінара, який любив готувати під твори світових класиків.

Конкурс оцінюватиме журі, яке очолить всесвітньо відома оперна співачка (мецо-сопрано), почесна президентка Галицького музичного товариства, професорка співу в університеті «Моцартеум» Зоряна Кушплер. Члени журі: оперний режисер та артистичний менеджер – Аксель Кресін (Німеччина); всесвітньо відома оперна співачка (сопрано), солістка Львівської опери, викладачка вокалу Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка – Софія Соловій (Україна); диригент, музичний керівник Львівської опери Іван Чередніченко (Україна) та оперний співак, соліст Нюрнберзького державного оперного театру Тарас Конощенко (Україна – Німеччина).

Цьогоріч, попри усі виклики та страхи війни, у першому турі, що уже відбувся в онлайн-форматі, взяло участь понад 60 молодих співаків та співачок віком від 16 до 30 років. Більшість з них з різних куточків України, є учасниця зі США, а також українські співачки, котрі приїдуть до Львова з Польщі, Словаччини, Німеччини, Франції та Нідерландів.

Конкурсні прослуховування проходитимуть у концертних залах Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівської філармонії. У третьому турі конкурсу буде залучено Академічний симфонічний оркестр філармонії.

Нагороди конкурсантам, окрім традиційних премій лауреатам, доповнять спеціальні премії та відзнаки від партнерів, меценатів та друзів конкурсу.

Впродовж конкурсних днів слухачі матимуть змогу насолодитися численними фрагментами оперної музики світу, а також розмаїттям української музики, адже серед програмних вимог конкурсу обов’язковими до виконання є твори українських композиторів.

Оголошення переможців та Гала-концерт лауреатів конкурсу відбудеться 20 грудняна сцені Львівської філармонії.