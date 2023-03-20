9 квітня у клубі «Малевич» відбудеться концерт представника України на Євробаченні – гурту TVORCHI.

Початок концерту о 19:00, повідомили організатори.

Артисти виконають свої хіти: «Мова тіла», «Не танцюю» Believe, Falling, «Віч-на-віч», а також свіжі: FREEDOM та Heart of steel, за який у Нацвідборі на «Євробачення» проголосували понад 50 тисяч українців.

«Запрошуємо, щоб зарядитись правильним настроєм перед представленням нашої країни на «Євробаченні»! Гурт, який називають найгучнішим відкриттям молодої української сцени знову буде вражати крутим електронним звучанням! Цього разу у Львові! Не пропустіть!», – запрошують організатори.

Квитки можна придбати за посиланням.