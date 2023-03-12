Гурт Tvorchi, який переміг у нацвідборі Євробачення-2023, ризикує не потрапити на конкурс

Учасники музичного гурту Tvorchi, який представлятиме Україну на «Євробаченні-2023», не впевнені, що зможуть виїхати з країни через нові правила перетину кордону від Міністерства культури та інформаційної політики України. Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.

Там нагадали, що весною 2022 року гурт почав давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України. Музиканти збирали кошти на військову амуніцію, автівки, медичне обладнання, речі першої потреби для переселенців тощо.

«Ми об’єдналися та стали армією культурного фронту. Нам вдалося залучити мільйони доларів, вести просвітницьку роботу, зустрічатися з лідерами країн-партнерів, розповідати правду, просити про допомогу та говорити слова вдячності», — зазначили там.

Водночас там зауважили, що нині подальша робота всіх артистів у цьому напрямі «під питанням» через «митців»-зрадників, які виїхали та не повернулися в Україну».

Як стверджують Tvorchi, у таких умовах під питанням опинився їхній виступ у місті Найробі наступного тижня, куди USAID запросили їх виступити на відкритті стінопису в межах проекту «Стіна» та повпливати на рівень антиукраїнської пропаганди.

Також під питанням опинилася участь гурту в усіх промозаходах перед «Євробаченням», а відповідно й можливість представити свою країну і творчість.

«Ми маємо надію, що справедливість візьме гору, зрадники будуть покарані, а нам дадуть можливість працювати на благо країни та на бренд України», – резюмували там.

Нагадаємо, Мінкульт передав на затвердження уряду жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку після скандалу із коміком Андрієм Щегелем, який виїхав з України за тимчасовим дозволом Мінкульту, але повертатись не збирається.