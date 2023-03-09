Композицію виконають на Євробаченні-2023 у травні

Гурт Tvorchi, який переміг у нацвідборі Євробачення-2023, оприлюднив оновлену версію пісні Heart of Steel, яку він виконуватиме на пісенному конкурсі. Виконавці Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні додали до композиції куплет українською мовою та партію скрипки наприкінці пісні.

Оновлену версію Heart of Steel Tvorchi оприлюднили у четвер, 9 березня. Композиція стала на 4 секунди довшою та отримала обкладинку, на якій зображено сталеве серце. Остання версія пісні виконуватиметься на Євробаченні у Великій Британії.

«Heart of Steel (Eurovision Version) доступна до перегляду. Під прапором України на сцені Євробачення у Великій Британії у травні 2023 року», – повідомили Tvorchi.

Електронний гурт Tvorchi став переможцем нацвідбору у 2022 році. Виконавці Heart of Steel отримали 19 балів, з них 9 від журі та 10 – від глядачів. Tvorchi здобули перемогу з відривом в 1 бал – друге місце посіла Krutь з 18 балами, а третє – Jerry Heil, яка заробила 17 балів. Вперше глядачам нацвідбору можна було голосувати у застосунку «Дія».