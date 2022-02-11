Тематика ювілейного форуму – глобальна взаємоповага всіх учасників ринку

25-26 лютого відбудеться V Event Industry Forum – найбільш масштабна подія в івент-галузі України. Близько 70 спікерів обговорюватимуть різноманітні теми на чотирьох сценах під час конференції на стадіоні «Арена Львів», а на завершення форуму відбудеться відкриття найбільшого в Західній Україні івент-холу Emily Event Hall у Винниках. Квитки можна придбати на сайті події та Gastroli.ua.

Як розповідає засновник івент-агенції Global Events, організатор форуму Денис Ринський, тематика ювілейного заходу – глобальна взаємоповага всіх учасників ринку: фахівців індустрії, молодих спеціалістів, клієнтів та замовників, конкурентів і партнерів, до технологій. Усім будуть присвячені окремі зали та напрямки програми:

Hall of Anniversary – основний зал для професіоналів та фахівців івент-галузі: все про тренди, інновації та вектор руху у майбутнє;

– основний зал для професіоналів та фахівців івент-галузі: все про тренди, інновації та вектор руху у майбутнє; Hall of Corporations – зал для замовників послуг: корпоративна організація заходів, співпраця агенцій та клієнтів, шлях від HR до івентора;

– зал для замовників послуг: корпоративна організація заходів, співпраця агенцій та клієнтів, шлях від HR до івентора; Hall of Education – спеціальний навчальний експрес-курс для практикуючих спеціалістів від провідних фахівців івент-галузі;

– спеціальний навчальний експрес-курс для практикуючих спеціалістів від провідних фахівців івент-галузі; Technology Track – ексклюзивна та найбільша виставка інновацій технологічних компаній країни та світу.

Детальну програму форуму можна переглянути на офіційному сайті події.

«Передусім мета форуму – нетворкінг. Дуже важливо, щоб представники індустрії зустрічалися, обмінювалися досвідом, обговорювали проблеми, актуальні теми та майбутнє ринку. Під час двох днів конференцій учасники форуму отримають від спікерів не лише нові знання, а й потужний заряд мотивації. Наш форум дасть поштовх проведенню інших подій попри всі переживання, які є в суспільстві. Треба жити з добрими новинами та користю, з гарною мотивацією, позитивом і щастям. Це основний меседж, із яким ми хочемо всіх зібрати», – пояснює Денис Ринський.

Серед майже 70 спікерів форуму будуть, зокрема, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, засновник фестивалю Atlas Weekend Дмитро Сидоренко, засновниця Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська, власник Slupsky Agency Сергій Слупський, CEO компанії Gastroli.ua Ростислав Кулик, співвласник і директор з маркетингу квиткового оператора Concert.ua та івент-компанії VIRUS Music Дмитро Чінь та інші провідні фахівці галузі.

Для участі у події доступні квитки трьох категорій, вартістю від 1700 до 5190 грн:

All Access (конференції);

All Access + Event Gala (конференції та відкриття івент-холу Emily Event Hall за участю зірок шоу-бізнесу Carte Blanche, Roxolana, Laud та Kadnay);

Online.

Квитки можна придбати на офіційному сайті форуму або Gastroli.ua. Загалом організатори очікують до 1000 учасників, захід буде відбуватися з дотриманням усіх карантинних вимог.