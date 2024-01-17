Світова прем’єра фільму відбулося у Каннах

У Львові 21 січня в «Планеті кіно» (Forum Lviv) відбудеться спецпоказ української драми «Памфір» за участі режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Після показу глядачі зможуть поспілкуватися з режисером та поставити йому будь-які запитання.

«Памфір» – один з найкращих фільмів останнього часу. Світова прем’єра фільму відбулося у Каннах, у програмі «Двотижневик режисерів». Це історія колишнього контрабандиста Памфіра, що повернувся додому

Зйомки тривали у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Їх колорит – справжній, а не туристичний, як і мова – смачна та автентична. А химерні образи Маланки, страшні маски та «пекельні» обличчя створюють бездоганний діалог з реальністю.

Головні ролі зіграли Олег Яцентюк, Соломія Кирилова, Святослав Потяк, Іван Шаран та інші.

Драму «Памфір» зняли у копродукції Україна, Франція, Польща, Чілі та Люксембург. Проект був серед переможців конкурсного відбору Держкіно. Також у виробництві взяв участь Український культурний фонд.