13 січня о 18:00 та о 20:00 у Львівській національній філармонії вперше відбудеться унікальна програма «World Christmas Songs», яка поєднала в собі новорічні та різдвяні хіти 5 мовами.

Найкращі музиканти і солісти покажуть, під які пісні святкують в Італії, Англії, Польщі, Франції та Іспанії, повідомляють організатори BIGSHOW Agency.

На сцені виступлять непересічні артисти: носій потужного та мелодійного баритону, якому аплодують найкращі зали Європи та Північної Америки – Юрій Григораш; оригінальна і неповторна джазова вокалістка Юлія Швед; хедлайнер вечора – неперевершений Аніс – зірка шоу «Голос країни» і лідер проєкту «Паваротті і друзі».

«Всесвітньо відомий український «Щедрик», музика з новорічних фільмів та відомі на весь світ пісні – в авторській обробці. А особливим довершенням музичної феєрії того вечора стане участь в цьому грандіозному концерті камерного оркестру!

«Тож приходьте 13 січня у Львівську національну філармонію та відчуйте святковий настрій світового масштабу!», – запрошують організатори.

Концерти відбудуться з дотриманням карантинних вимог.

Квитки можна придбати за посиланнями:



18:00 – BIGSHOW.UA

20:00 – BIGSHOW.UA