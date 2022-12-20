У Львові відбудеться концерт «The Sounds of Christmas»

У Театрі імені Марії Заньковецької відбудеться єдиний в Україні святковий концерт музики з різдвяних фільмів та мультфільмів «The Sounds of Christmas» від симфонічного оркестру LUMOS Orchestra та хору «Євшан».

Початок концерту о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Чого очікувати від «The Sounds of Christmas»

У програмі вечора у виконанні оркестру та хору прозвучать саундтреки та композиції з улюблених фільмів – «Сам удома», «Різдвяна історія», «Гаррі Поттер», «Полярний експрес», «Едвард руки-ножиці», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Крижане серце», «Кошмар перед Різдвом», «Нарнія», «Золотий компас», «Клаус», «Ґрінч», «Доктор Хто», «Красуня та чудовисько», «Вартові легенд» та ін. Солісти та оркестр виступатимуть у казкових зимових костюмах, а усе дійство буде обрамлене святковими декораціями.

«Це концерт, на якому оживають дива. Який змушує затамувати подих, зігріває душі та дозволяє забути про негаразди і слідом за музикою поринути у святкову пригоду, небачені світи та неймовірні історії», – запрошують на подію організатори VINIL Concert agency.

Чарівну музику доповнить неповторна різдвяна історія-притча, яку супроводжуватиме відеоряд з фільмів та мультфільмів. Також для найменших будуть цікаві і захоплюючі інтерактиви, тож концерт підійде для всієї сім'ї.

На концерті «The Sounds of Christmas» глядачі поринуть в казкову атмосферу

Диригентом вечора стане Роман Кресленко. Аранжувальник, художній керівник проєкту – Діана Коваль, художній керівник хору – Ірина Кресленко.

Квитки можна придбати на concert.ua.

Що варто знати про LUMOS Orchestra та «Євшан»

LUMOS Orchestra – відомий львівський симфонічний оркестр, що створює видовищні та атмосферні шоу, присвячені музиці з кіно, серіалів, мультфільмів та відеоігор. За більш ніж 10-річну діяльність має в своєму репертуарі більше 700 композицій, великі тематичні події за «Гаррі Поттером», «Володарем перснів», «Зоряним війнам», «Доктору Хто», концерти присвячені музиці з мультфільмів студії Disney та комп'ютерним іграм. Концерти LUMOS Orchestra завжди залишають після себе яскраві враження, незабутні емоції та потужний заряд натхнення.

Галицький камерний хор «Євшан» – гастролював у США, Канаді та багатьох країнах Європи, брав участь у міжнародних конкурсах та фестивалях, першим втілював у життя твори багатьох українських та закордонних композиторів.

Афіша концерту «The Sounds of Christmas»