Усі кошти з Миколаївських концертів будуть скеровані на підтримку 103‑ї окремої бригади Сил територіальної оборони

У Львівській філармонії 18 та 19 грудня о 16:00 та 18:30 у відбудеться вистава «Пригода Святого Миколая» від національної хорової капели «Дударик».

Музика до вистави створена на основі хітів, серед яких James Brown «I Feel Good», AC/DC «Highway To Hell», Queen «We Are The Champions», Chuck Berry «Johney B. Good», The Beatles «Hey Jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You And I», Leonard Cohen «Halleluia», Eric Clapton – «Tears In Heaven». Солісти – Назарій Омельчук, Тарас Різняк, Людмила Бурда.

«У темні часи всім потрібна казкотерапія. А найулюбленіша зимова казка – прихід святого Миколая, коли чемні дітки отримують подарунки, а злі чорти-орки – різки! Герої нашої вистави – ангели, ангелята, чортик, чортенята і кіт – зійдуться в епічному музичному двобої за віру у добро і Святого Миколая. Прекрасні голоси артистів, різноманітні інтерактиви, яскраві декорації та святкова атмосфера у залі створять незабутні емоції!», – запрошують організатори.

Усі кошти з Миколаївських концертів будуть скеровані на підтримку 103‑ї окремої бригади Сил територіальної оборони.