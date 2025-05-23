Ліворуч – памʼятник радянським окупантам, праворуч – ескіз меморіалу учасникам сучасної російсько-української війни

Міська влада карпатського туристичного містечка Яремча на Івано-Франківщині оголосила про намір збудувати меморіал загиблим героям російсько-української війни. Вже обрали ескіз майбутнього памʼятника і місце для нього. Зводити його планують за благодійні гроші. Однак локація, що обрали для меморіалу, розташована навпроти радянського памʼятника партизанам-ковпаківцям, який місцева влада вперто ігнорує і не планує зносити, попри вимоги законодавства про декомунізацію і деколонізацію. Там же розташований військовий цвинтар, де поховані «визволителі», які воювали століття тому, зокрема, з українцями.

Численні туристи приїжджають в популярне Яремче за свіжим карпатським повітрям і відпочинком біля водоспаду гірської ріки. Вийшовши з поїзда на залізничному двірці, вже за 300 м вони несподівано можуть натрапити на встановлений ще у радянський період памʼятник партизанам-ковпаківцям. Насправді це братська могила, де поховані офіцери та солдати Червоної армії, партизани, «воїни-визволителі», герой Радянського Союзу, що загинули неподалік Яремча. Дехто з них воював проти УНР та УПА. 1967 року радянська влада встановила там памʼятник, як і всюди, де сягнула її рука окупанта, щоб маркувати «свою» територію.

Памʼятник «Подвиг партизанів-ковпаківців» (фото сайту «Галичина»)

Після початку повномасштабної війни більшість громад активізували процес декомунізації, Львівщина прозвітувала в кінці 2023 року, що знесла всі радянські памʼятники. У тих містах, де були військові цвинтарі і братські могили, їх теж ексгумували і перенесли з центру міста на кладовища. Однак Яремчанська міська рада розводить руками. Мовляв, памʼятник і меморіал має статус памʼятки, і обласна влада забороняє його демонтовувати. Той аргумент, що багато громад подали запит на виключення радянських монументів з переліку памʼяток і після цього демонтували їх, для Яремча, мабуть, не актуальний. Торік ZAXID.NET писав про це детальніше.

Не декомунізувавши до кінця свою територію, Яремчанська міська влада у березні 2025 року оголосила про намір звести меморіальний комплекс загиблим захисникам України. Створення меморіалу коштуватиме близько 6 млн грн, на це залучать позабюджетні гроші.

Ескіз монумента запропонувала громадська організація «Музей під відкритим небом “Козацька Левада”». Вона зареєстрована у місті Тульчин на Вінниччині, її директром вказаний Михайло Довгань. Яке відношення ГО з Поділля має до гуцульського містечка, поки невідомо.

Проєкт майбутнього памʼятника сучасним героям (з сайту Яремчанської міськради)

У червні 2024 року міськрада провела громадські слухання, на яких проєкт схвалили. Пам’ятник встановлять за благодійні кошти, тому для цього не проводили архітектурного конкурсу і не оголошували тендеру.

Однак найбільшим цинізмом є те, що памʼятник сучасним Героям російсько-української війни стоятиме навпроти радянського монумента воякам Червоної армії. Ідеологічних ворогів з різних епох протиставили візаві. Ба більше, на цьому місці раніше були бронзові барельєфи цих радянських партизанів, тому міськрада називає роботи не будівництвом, а «реконструкцією» памʼятника.

На місці меморіалу захисникам раніше вшановували радянських вояків

Майбутній меморіал (на карті позначений червоною міткою праворуч) буде розташований за 50 м від радянського памʼятника ковпаківцям

ZAXID.NET знову надіслав запит у Яремчанську міську раду, щоб зʼясувати причини такого рішення. На що у міській раді нашій редакції відповіли, що «перед винесенням на громадське обговорення проєкт реконструкції першочергово був погоджений з родинами загиблих воїнів». Однак чиновники не відповіли, чи розглядали інші варіанти розташування меморіалу захисникам і чому вибір зупинився саме на цьому місці. Також редакція не отримала пояснення про вибір цього ескізу.

На запитання, чи подбала міськрада про те, щоб демонтувати радянський монумент, нам знову відповіли тими самими відмовками, що й торік.

«Яремчанська міська рада зверталася до обласного управління культури, національностей та релігій щодо демонтажу памʼятника. В отриманій відповіді зазначено, що даний памʼятник занесений до переліку памʼяток історії та монументального мистецтва Івано-Франківської області та є братською могилою, де захоронені відомі та невідомі особи, і перебуває під охороною держави. Згідно зі ст. 22 ЗУ “Про охорону культурної спадщини” памʼятки, їхні частини, повʼязане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця», – відповіли на запит ZAXID.NET у міській раді за підписом першого заступника голови Романа Якубовського.

Таким чином у Яремчі один навпроти одного буде два меморіали – окупантам і тим, хто загинув, захищаючи Україну від нащадків цих окупантів. У місці, де українці вшановуватимуть своїх героїв, через дорогу на них глузливо замахуватиметься автоматом совєтський «альошка». Найдивніше, що місцевій громадськості, схоже, до цього зовсім байдуже. Лише синкел у справах монашества Львівської архиєпархії отець Юстин Бойко в одному зі своїх влогів обурився такому сусідству, однак так і не був почутий місцевою владою.