Внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна й двері в адміністративних будівлях

У п’ятницю, 23 травня, російські війська ударили 2 балістичними ракетами по Одеському порту. Загинув працівник порту, ще восьмеро людей зазнали поранень. Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Росія вдень 23 травня вдарила 2 балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув працівник порту, серед 8 постраждалих є цивільні працівники підприємства.

«Ще вісім людей отримали поранення, з них четверо у важкому стані, двоє у стані середнього ступеня важкості і ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження. Наші лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного», – зазначив Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна й двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

«Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура. Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу», – додав Кулеба.

За даними міністра розвитку громад та територій, загалом за час повномасштабного вторгення росіяни пошкодили та знищили майже 400 одиниць портової інфраструктури.

Доповнено. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у лікарні помер 71-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок атаки. Таким чином кількість жерт зросла до двох людей.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, Росія атакувала Прикарпаття безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі та транспорт у Коломийському районі.