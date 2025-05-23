Посвідчення, яке псевдожурналіст надіслав для Ейнат Кляйн

З Ізраїлю видворили росіянина, який представився кореспондентом УНІАН Романом Скибою і намагався взяти інтерв'ю у лідера гурту «Машина времени» Андрія Макаревича та його дружини Ейнат Кляйн. Чоловік заявив, що хоче поспілкуватися про виноробний бізнес Макаревичів в Ізраїлі. Музикант на своїй сторінці у Facebook розповів, що після повідомлень псевдокореспондента звернувся до поліції, яка також затримала його спільника.

«Пише моїй дружині нібито український журналіст. Нібито від поважного агентства УНІАН, просить про зустріч. Треба сказати, що говорить без жодного акценту. Дружина просить надіслати посвідчення. Документ з дикими помилками (починаючи від назви агентства) з печаткою архіву Запорізької міськради. Номер підроблений», – написав Макаревич.

Російський музикант звернувся до редакції УНІАН, де отримав підтвердження, що у них немає працівника з таким ім'ям. Крім цього, в інформагентстві зазначили, що їхні посвідчення виглядають інакше.

Макаревич розповів, що також його насторожила фраза псевдокореспондента про «відпрацювання актуальної повістки в Газі». Музикант опублікував скриншоти листування. На зображеннях видно, що росіянин написав з помилкою назву медіа (УНИОН), а на його посвідченні були неузгоджені слова («періодичний видання»). Сайт УНІАН 22 травня повідомив, що звернувся до поліції Ізраїлю.

«Від фрази "журналіста" "відпрацьовуємо актуальну повістку по Газі" тхнуло таким гебешним кабінетом, що ми звернулися в поліцію. В Ізраїлі таке вважають злочином. Чекаємо розвитку подій. Від себе хочу спитати – хлопці, чого ж ви так погано працюєте», – зазначив Макаревич.

Листування з псевдожурналістом, яке опублікував Макаревич

Російський сайт «Агентство» розповів, що Роман Скиба – це реальне ім'я. Чоловік народився 1990 року на Харківщині. У своїх соцмережах з 2016 року він писав, що переїхав до Москви. Російське ЗМІ пише, що 2023 року він отримав російський паспорт. Номер Скиби записаний у знайомих як «Роман редактор ТБ», «Редактор НТВ», «Роман Перший канал М/Ж», «Скиба Роман НТВ», «Росія».

Зазначимо, що російськомовне ЗМІ Newsru.co.il, яке працює в Ізраїлі, пише, що через намагання зустрітися з Макаревичем ізраїльська поліція затримала двох росіян. Їх депортують з країни. Сайт пише, що це не перший випадок за останній час, коли росіяни видають себе за журналістів, щоб зустрітися з відомими людьми.

Додамо, що Андрій Макаревич переїхав до Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2022 році Кремль вніс його до списку «іноземних агентів».