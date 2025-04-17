Юрію Макарову невідомий наніс ножове поранення

У середу, 16 квітня, невідомий напав на журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного Мовлення» Юрія Макарова. Про це у четвер, 17 квітня, повідомило «Суспільне Мовлення».

16 квітня пізно ввечері на 69-річного Юрія Макарова напав невідомий та завдав йому ножове поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Як зазначають у повідомленні, станом на день четверга загрози його життю немає.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження.

«Поліція проводить слідчі дії. Закликаємо Міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль», – наголосили у «Суспільному».

Доповнено о 14:38. Поліцейські підтвердили, що розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста в Солом’янському районі Києва.

«Повідомлення про чоловіка з тілесними ушкодженнями надійшло до поліції вчора ввечері. Невідомий підійшов до потерпілого та завдав удару ножем. Пораненого госпіталізували, поліцейські наразі вживають заходів щодо затримання зловмисника», – йдеться у дописі.

Слідчі розповіли, що напад скоїли біля одного з житлових комплексів Солом’янського району. За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік.

«На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази», – розповіли у поліції.

Що відомо про Юрія Макарова

Юрій Макаров – український журналіст, телеведучий, документаліст. До 2009 року був шеф-редактором, відтоді оглядачем часопису «Український тиждень», з 2017 по 2019 рік був членом правління НСТУ. Від 2019 року Макаров став виконавчим продюсером «Суспільного телебачення» НСТУ. Він брав участь у роботі комітету Шевченківської премії, з 2019 року по 2023 рік очолював комітет.

Лауреат премії Телевізійної академії України «Золота Ера» в номінації «Найкраща культурно-історична програма», багаторазовий номінант та двічі лауреат національної премії «Телетріумф, лауреат ІІ премії PROMAX/BDA за найкраще промо телеканалу.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року у Дніпрі знайшли тіло військовослужбовця та журналіста Андрія Нікітіна. Перед цим його шукали кілька днів – 12 грудня журналіст вийшов від батьків, які живіть у селі Башмачка, та зник.