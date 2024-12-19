Андрій Нікітін працював телеведучим та мобілізувався до війська влітку 2024 року

У четвер, 19 грудня, у Дніпрі знайшли тіло військовослужбовця та журналіста Андрія Нікітіна. Про це повідомив Інститут масової інформації із посиланням на його сестру Тетяну Латай.

Обставини смерті чоловіка наразі невідомі. Андрія Нікітіна шукали кілька днів – 12 грудня журналіст вийшов від батьків, які живіть у селі Башмачка, та зник.

«Андрія з нами більше немає… Дату і час похорону повідомлю пізніше… Дякую всім кінологам, поліцейським та всім небайдужим, хто долучився до пошуку», – повідомила сестра загиблого Тетяна Латай.

Влітку 2024 року Андрій Нікітін приєднався до 233-го окремого батальйону ТРО у Дніпрі. До цього він працював ведучим на телеканалі «Відкритий», а також в дніпровському медіахолдингу «Наше місто».

Поховають журналіста у селі Башмачка у п’ятницю, 20 листопада.