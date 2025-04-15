Миколу Чернотицького обрали головою правління мовника на наступні 4 роки

Головою правління АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на наступні чотири роки обрали 41-річного Миколу Чернотицького. Рішення ухвалила наглядова рада акціонерного товариства у вівторок, 15 квітня.

Миколу Чернотицького, чинного очільника компанії, 15 квітня обрали головою правління мовника на наступні 4 роки. За нього проголосували 10 членів наглядової ради.

Чернотицький визначив головну мету роботи мовника на найближчі роки – збільшувати сумарне охоплення зі збереженням довіри до контенту.

Загалом до другого етапу виборів допустили:

Володимира Горковенка, колишнього журналіста, політика, який відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Петра Порошенка (2015-2019);

Олександра Ткаченка, ексміністра культури та інформаційної політики, колишнього керівника холдингу 1+1;

Миколу Фаєнгольда, екскерівника дивізіону PayTV & Digital StarLightMedia, засновника компаній Infinitas та Iplus, які працюють у сфері медіа;

Миколу Чернотицького, чинного голову правління «Суспільного».

Відомо, що за ексміністра Ткаченка проголосували 6 членів наглядової ради.

Що відомо про Миколу Чернотицького

Микола Чернотицький народився 1984 року у місті Мена, що у Чернігівській області. У 2015-2017 роках Чернотицький був генеральним директором Сумської обласної державної телерадіокомпанії. До цього з 2010 по 2013 рік працював головним редактором газети «Суми і сумчани». З 2017 року Чернотицький входить до правління «Суспільного мовника». З того часу по 2019 рік був відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структур НСТУ.

З 2019 по 2021 роки він був відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток компанії. З травня по червень 2019 року Чернотицький виконував обов’язки голови правління «Суспільне мовлення».

27 квітня 2021 року Чернотицького вперше було обрано головою правління «Суспільного».

Нагадаємо, голову правління «Суспільного мовлення» обирають кожні 4 роки на конкурсних засадах. У 2025 році до першого етапу конкурсу на посаду допустили шістьох претендентів.