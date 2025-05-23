З першого дня війни СБУ викриває та затримує російських агентів і шпигунів, відбиває кібератаки РФ і захищає критичну інфраструктуру тощо. Детальніше про специфіку роботи спецслужби у час війни розповіла речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

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Із 15 до 18 травня СБУ проводили контррозвідувальні заходи у Львові. Яка мета таких заходів?

Ми офіційно повідомляли, що в ці дати на території Львова відбудуться контррозвідувальні заходи, а також запобігання можливим спробам ворога здійснити якісь внутрішні дії, які надалі можуть загрожувати безпеці України. Також такі заходи проводяться для того, щоб припинити розвідувальну діяльність зі сторони ворога, виявити можливі терористичні або інші посягання спецслужб іноземних держав на державну безпеку України або ж окремих груп та осіб, які хочуть посягнути на державну безпеку нашої держави. Завдання цих заходів дуже прості. Це добування певної аналітичної інформації, використання інформації, яка містить ознаки або факти розвідувальної або терористичної діяльності, а також це розроблення і реалізація заходів для припинення і запобігання, або ж усунення загроз, які можуть завдати нашій державі чи нашому суспільству небезпеки.

Чи можете детальніше поділитися підсумками, результатами цих заходів?

Це були не навчальні контрдиверсійні заходи про які ми не можемо говорити. Це були робочі заходи й вся здобута інформація або ж етапи спецоперації, які проводилися, ми не можемо викривати. Адже це може нашкодити в подальшому роботі наших спецслужб і наших працівників.

Як з початком повномасштабної війни змінилася специфіка і характер злочинів, які викриває СБУ?

Специфіка роботи змінилася в тому, що СБУ разом з військовими формуваннями, тобто з Силами безпеки й оборони нашої держави з першого дня повномасштабного вторгнення воюють на прифронтових територіях. Ми здійснюємо свою діяльність щодо затримання і викриття диверсійно-розвідувальних груп, російських агентів, шпигунів, коригувальників вогню. Це відбувається не тільки в нашій області, це відбувається по всій території України. Окрім цього, наш кібервідділ відбиває кібератаки ворога, захищаємо критичну інфраструктуру, на яку також ворог досить таки активно посягає. Також ми розслідуємо воєнні злочини, які здійснюють росіяни стосовно наших громадян і нашої держави. Багато спецоперацій СБУ залишаються наразі в таємниці, ми не можемо про них говорити. Але найгучніші – це підриви Кримського мосту, звільнення острова Зміїний, атака надводними дронами Sea Baby. Тобто Служба безпеки України надзвичайно модернізувала свою роботу в сегменті підслідності. З огляду на це ми здійснюємо викриття державних зрадників, колаборантів. Також протягом кількох місяців позаминулого і минулого років ми вели боротьбу з так званою релігійною п'ятою колоною московського патріархату. Можу нагадати, що співробітники СБУ проводили обшуки, зокрема, і у Львівській області. У нашому регіоні не виявили таких доказів протиправної діяльності, як в інших областях, де у священників російського патріархату знаходили методички, екстремістську літературу. І потім деякі священнослужителі отримали підозри і навіть тюремні вироки.

Далі поговоримо про статистику. Скількох російських агентів, організаторів схем втечі за кордон вдалося викрити цьогоріч?

Якщо говорити про російських агентів, викритих на Львівщині, то їх було вісім. Перший випадок – це двоє фігурантів, яким 22 і 23 роки. Вони намагалися у Львові закласти вибухівку під авто військового. Ці хлопці були родом в Закарпаття і приїхали сюди за кілька сотень доларів для того, щоб закласти вибухівку. Саморобний вибуховий пристрій був споряджений чотирма кілограмами вибухової речовини й для того, щоб завдати масового уражаючого ефекту, ці вибухові засоби були ще начинені гайками.

Також був затриманий мешканець Київщини, який намагався підірвати головний залізничний вокзал міста. Його затримали в момент, коли він закладав вибухівку. Затримано агентів ГРУ. Це була 22-річна мешканка Київщини разом зі своїм пособником, які отримали завдання від співробітника ФСБ підірвати відділок поліції у Львові. І паліїв викрили. Буквально недавно ми повідомляли про їхнє затримання. Це виявилися студенти Львівського професійного технічного училища 17 та 18 років, які на замовлення спецслужб Російської Федерації палили релейні шафи «Укрзалізниці», знімали це все на відео, а згодом відправляли відеозвіти своєму куратору для того, щоб отримати гроші. Зараз вони під вартою, дехто ще під слідством, і їм загрожує дуже значний термін ув'язнення. Це або 15 років, або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Чи були випадки виявлення на Львівщині небезпечних предметів, можливо вони були якось замасковані?

Станом на цей рік ми не повідомляли про виявлення саме таких предметів. Але, ми постійно наголошуємо на тому, щоб люди були обережні. Тому що небезпечний предмет може бути замаскований під будь-який предмет побуту. Якщо у вас викликав підозру певний предмет: чи він не такої форми, чи він перебуває не в тому місці, в якому мав би бути, потрібно обов'язково повідомляти на лінію «102» та службу з надзвичайних ситуацій. Також ми рекомендуємо відійти на безпечну відстань від небезпечного, на вашу думку, предмету та поставити табличку, яка б давала змогу іншим людям, перехожим, зрозуміти, що сюди підходити не варто, тому що може певна небезпека.

Поговоримо про наміри й спроби вербування молоді російськими спецслужбами. Наприкінці квітня СБУ почала проводити зустрічі із підлітками у школах. Розкажіть детальніше про цей проєкт.

Це загальноукраїнський проєкт. Його суть полягає в тому, що безпосередньо представники Служби безпеки України, офіцери, які здійснюють боротьбу з ворогом, відвідують навчальні заклади спільно з ювенальними інспекторами для проведення інформаційної кампанії нашим підліткам, студентам та учням навчальних закладів. Ця інформаційна кампанія спрямована на те, щоб був безпосередній контакт учня з нашим співробітником, для того, щоб ми такою простою мовою донесли підліткам, чому небезпечно співпрацювати з ворогом, що це не гра, а реальне життя, і може бути дуже трагічно. Ця інформаційна кампанія також дає дуже великий поштовх дітям зрозуміти з перших вуст, чому це небезпечно, і задати одразу ж питання співробітнику СБУ. Тобто відповіді на ці питання вони не зможуть знайти в інтернеті, а можуть виключно отримати від нашого співробітника. На цих лекціях ми розказуємо дітям сценарії вербування, які вже відбулися, результати цих сценаріїв.

Є три сценарії результату співпраці з ворогом. Це смерть від підриву, каліцтво або ж ув’язнення. Цю інформацію ми подаємо з відповідними фотоматеріалами та відеоматеріалами, де зображені затримані зловмисники. Окрім того, ми наголошуємо дітям, що не варто боятися, якщо ви почали спілкуватися з ворогом, або на вас вийшов ворог. Достатньо одразу повідомити Службу безпеки України, на наш чат-бот «Спали ФСБшника». Ви таким чином допоможете спецслужбі одразу локалізувати можливу спробу вербування і допомогти викрити ворога, припинити його протиправну діяльність. Стосовно нашого регіону, ми можемо повідомити, що у Львові й у Львівській області наші співробітники спільно з ювенальними інспекторами протягом тижня обійшли вже майже 350 шкіл, провели там лекції учням 7-11 класів.

Скількох неповнолітніх на Львівщині вдалося викрити на співпраці з ворогом?

Двох викрили у липні минулого року і ще двох зараз. Обидві ці групи палили автівки. Також хотіла б нагадати, що один з підлітків, яких викрили і затримали у Львові, вже має вирок.

Який саме вирок він отримав?

Наразі він перебуває в місцях позбавлення волі. Якщо я не помиляюся він засуджений до 15 років ув'язнення.

Вербування через Telegram-канали – це один з дуже поширених методів. Розкажіть детальніше, як відбувається таке вербування

Надзвичайно просто. Під вплив ворожих спецслужб в Telegram-каналах піддаються люди з залежністю, неповнолітні, які схиляються до легкого заробітку грошей. Саме на цьому акцентує ворог, пропонуючи «легкі гроші», швидко заробити на новий телефон або ж використовує інші маніпулятивні фрази, які змушують людину йти на злочин. Отримуючи пропозицію заробити швидкі гроші, люди не намагаються зрозуміти те, який саме злочин їм пропонують вчиняти, і можуть діяти відповідно до отриманих від ворога інструкцій. Як ми бачимо зі статистики, зазвичай це люди, які мають алкогольну, наркотичну чи ігрову залежності, яким потрібні миттєві гроші. Також ворог має великий вплив на дітей. Адже діти хочуть легко заробити гроші, ворог ще й акцентує, що вони неповнолітні і їм нічого не буде. Але я хочу спростувати цю інформацію. Відповідальність за статтю «Диверсія» Кримінального кодексу України настає з 14 років. Тому підлітки, які вчинили злочин і не досягли 18-річного віку, також підпадають під відповідальність згідно з Кримінальним кодексом України.

Куди ще люди, яких намагаються завербувати, окрім чат-боту, можуть звернутися?

Також люди можуть звернутися в відділ поліції, а якщо це підлітки, вони можуть звернутися до ювенальних інспекторів в школі, або ж до вчителів, або ж до батьків. Будь-який канал комунікації й повідомлення про вербування вітається. Проте, якщо повідомляють інформацію на чат-бот СБУ, вона обробляється надзвичайно швидко. І що найголовніше, вона – анонімна. Бувають випадки, коли дитина чи дорослий бояться подзвонити до іншої людини, поспілкуватися, розказати. Саме тому ми й створили чат-бот, де людина, якій важко комунікувати, може просто надати інформацію у письмовому вигляді. Цю інформацію ми швиденько опрацьовуємо і локалізуємо вербування.