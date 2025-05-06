У школах Львівщини СБУ проводить зустрічі, щоб запобігти вербуванню учнів спецслужбами РФ
Новини Львова від ZAXID.NET за 6 травня
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У вівторок, 6 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Спали ФСБшника». У школах Львівщини влаштовують зустрічі, щоб запобігти вербуванню учнів спецслужбами РФ.
- Відреагували на конфлікт. Львівська політехніка звільнила працівника, який ображав ветерана у банку.
- Львів отримав ще два трамваї з Базеля. Вони вже прибули до міста і тепер у ЛКП «Львівелектротранс» їх є 12.
- Мав лише 5% на відновлення – але вже стоїть на ногах. Після падіння з другого поверху пацієнт проходить реабілітацію у центрі «Незламні».
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