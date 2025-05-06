Захисники вважалися зниклими безвісти

Під час обміну полоненими, який відбувся 6 травня, повернулися троє захисників зі Стрийського району – Ярослав Пилипчук, Роман Іванів та Олег Борисенко, і Владислав Стернічук із Сокаля. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ярослав Пилипчук родом із Журавненської громади. До лав Збройних Сил України приєднався у березні 2023 року. Служив у десантно-штурмових військах. У березні 2024 року під час виконання бойового завдання зник безвісти поблизу населеного пункту Терни Донецької області. Невдовзі родині повідомили, що він у полоні», – зазначив голова ОВА.

Ярослав Пилипчук (внизу посередині)

Також після понад року в полоні додому повертається стриянин Роман Іванів, який служив у 115 окремій механізованій бригаді. У квітні минулого року під час виконання бойового завдання захисник зник безвісти.

Роман Іванів

Олег Борисенко – також зі Стрийщини, а саме – з села Долішнє. «Дуже велика радість, що я в Україні, на рідній землі, і зміг подзвонити до своїх батьків. В мене емоцій нема ніяких. Я просто молився Богові, щоб побути з рідними», – сказав звільнений з полону воїн.

Олег Борисенко

Владислав Стернічук служив у 63 окремому батальйоні Сил територіальної оборони ЗСУ, куди пішов служити разом з батьком Степаном Лутчиним. Перебував у неволі зі серпня 2023 року, а його батько загинув на фронті в грудні 2023 року.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Україна повернула 205 військовополонених. Це бійці Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Серед звільнених є троє офіцерів. Повернуті бійці захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також обороняли Маріуполь.