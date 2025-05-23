Українські бійці ліквідували ворога ще на підході до позицій

Бійці 3-ї бригади НГУ «Спартан» ліквідували російських військових під час підготовки штурму на Покровському напрямку. Про це у п’ятницю, 23 травня, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

За словами Півненка, російські військові намагалися дійти до позицій української піхоти, щоб накопичити сили й розпочати масований штурм на Покровському напрямку. Проте українські бійці ліквідували ворога ще на підході до позицій.



«Від аеророзвідників і операторів дронів «Спартану» не сховатися. Перевірено росіянами. Щоправда, передати цю інформацію далі вони вже не можуть, адже один виліт нашого дрона – мінус окупант», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Покровський напрямок довгий час залишається одним із найгарячіших напрямків фронту. За четвер, 22 травня, захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка.

Карта Генштабу про бойові дії на Покровському напрямку 22 травня

Нагадаємо, у середу, 21 травня, Повітряні сили показали відео нічної бойової роботи українського льотчика з борта винищувача МіГ-29 під час відбиття російського масованого удару.