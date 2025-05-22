Після першого вибуху автомобіля з офіцерами було чутно повторний гуркіт

Під Скадовськом на тимчасово окупованій Херсонщині підірвали автомобіль з 4 офіцерами-«кадирівцями». Про це у четвер, 22 травня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Четверо «кадирівців» із «зірочками» вибухнули під Скадовськом», – заявили у ГУР.

Як з’ясувалося, 20 травня між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot. Всередині перебували 4 офіцерів російських окупаційних сил із підрозділу «Ахмат». Усі вони були ліквідовані.

Після першого вибуху автомобіля з офіцерами було чутно повторний гуркіт. За даними розвідників, це здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.

«ГУР МО України нагадує – за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – додають у дописі.

Нагадаємо, 16 березня українські військові вдарили ракетою по місці відпочинку особового складу чеченського спецпідрозділу Росгвардії «Ахмат» у Брянській області.