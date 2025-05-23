Кондратьєва вдарили молотком по голові, коли він заходив у під’їзд свого дому

У російському Кургані скоїли напад на топпосадовця підсанкційного оборонного підприємства «Курганприбор» Андрєя Кондратьєва. Невідомий напав з молотком на постраждалого у під’їзді його будинку. Про це повідомило російське видання «Медуза» та пропагандистські Telegram-канали в п’ятницю, 23 травня.

Як ідеться, напад стався ввечері 22 травня. Невідомий зловмисник кілька разів ударив заступника гендиректора і головного конструктора «Курганприбору» Кондратьєва молотком по голові, коли той заходив у під’їзд. Нападник втік з місця злочину, а потерпілого госпіталізували в реанімацію із серйозними травмами голови.

За інформацією джерел Telegram-каналу Baza, наразі російські слідчі розглядають дві основні версії того, що сталося: конфлікт на роботі (за даними слідства, у Кондратьєва були конфлікти з підлеглими через те, що він знижував їм зарплату), або суперечка з кимось із сусідів.

«Курганприбор» – російське підприємство, що виробляє широкий спектр продукції для оборонного комплексу країни-агресора. Зокрема, завод виробляє складники для ракетних комплексів, ракет і бомб, а також двигуни для програм озброєння БпЛА. Відомо, що керівництво і співробітники компанії публічно підтримали агресивну війну Росії проти України й відправляли матеріальну допомогу російським солдатам, які беруть участь у війні. Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу, США та інших країн.

Раніше повідомлялось, що в Росії внаслідок бійки помер один із конструкторів-розробників ракетного комплексу «Іскандер» Володимир Недошивін. 74-річного чоловіка зіштовхнув зі сходів 32-річний сусід через побутовий конфлікт.